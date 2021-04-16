Шкаф – обязательный элемент любой квартиры. Его нужно тщательно продумать, чтобы с пользой использовать каждый сантиметр.

Для этого нужно определиться с несколькими моментами. Какими именно – рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

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Складываешь вещи в шкаф, а оттуда все вываливается. Не можешь найти нужную одежду, в итоге ходишь в джинсах и футболке. Обувь складывается в коробки, ты о ней не вспоминаешь, а потом покупаешь еще одни белые кроссовки, потому что про старую пару забыла,

– отметила Петрякова.

Как сделать шкаф удобным

1. Глубина стандартного шкафа составляет 60 см. Этот параметр идеально подходит для вешалок. Однако если речь идет о полках, то вещи приходится складывать в два ряда. По словам дизайнера интерьера, полки лучше делать 45 – 50 сантиметров.

2. Если вы заказываете шкаф-купе, рекомендуется сравнить внутреннее наполнение с размером дверей. Продумайте, какие отсеки и полки будут открыты при открывании шкафа.

3. Фурнитура. Валентина Петрякова добавила, что не следует экономить на фурнитуре для шкафа. В частности, сетки, ящики для аксессуаров и полки для обуви позволят грамотно спланировать пространство шкафа.

От планировки шкафа зависит комфорт проживающих / Фото roomester

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4. Вещи. Для того чтобы спланировать удобный шкаф, проанализируйте, какие вещи будут в нем храниться: длинные, короткие, зимние, летние… Необходимо определить, сколько места понадобится под конкретные вещи.

5. Высота шкафа. Если планируется высота более, чем 2,7 метров, не забудьте про пантограф. Он поможет удобно использовать всю высоту, чтобы вам не пришлось каждый раз приносить стремянку или стул.

Небольшая подсказка: при ремонте не забывайте, что для встроенного шкафа нужны углы в 90 градусов. Если стены будут завалены, то придется делать планки и закрывать неровности. Ну, и не забывайте про подсветку, иначе сложно будет искать свои вещи, даже удобно разложенные,

– резюмировала Валентина Петрякова.