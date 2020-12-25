Плінтус – це декоративний і захисний елемент, який приховує щілину між стіною і підлогою. Він також впливає на загальний вигляд приміщення.

Який плінтус актуальний і буде виглядати стильно в інтер'єрі, розповідає in_design.studio в Instagram.

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У нашому розумінні плінтус – це пластиковий або МДФ у колір підлоги, але, будь ласка, не робіть так. У сучасному інтер'єрі рідко зустрінеш плінтус, або ж він настільки непомітний, що око його не відразу побачить, – відзначили в in_design.studio.

Який плінтус вибрати

відмовтеся від пластикових варіантів – це здешевить інтер'єр;

варіантів – це здешевить інтер'єр; розгляньте плінтус прихованого монтажу – це стильно і актуально. Крім того, практично непомітно в інтер'єрі;

– це стильно і актуально. Крім того, практично непомітно в інтер'єрі; можна використовувати алюмінієвий накладний плінтус (фарбування по RAL);

плінтус (фарбування по RAL); мінімалістичний МДФ плінтус білого кольору (простий, прямокутний) також допускається.

Прихований плінтус, пофарбований в колір стіни / Фото pinterest

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Як обійтися без плінтуса

якщо як підлогове покриття використовується паркетна дошка , її необхідно стикувати зі стіною за допомогою коркового компенсатора (його ж використовуємо на стику паркету і керамограніта); ️

, її необхідно стикувати зі стіною за допомогою коркового компенсатора (його ж використовуємо на стику паркету і керамограніта); ️ якщо у вас ламінат – потрібно жорстка фіксація (металевий профіль або куточок, може бути розміром 10х10 мм);

– потрібно жорстка фіксація (металевий профіль або куточок, може бути розміром 10х10 мм); якщо на підлозі керамограніт – потрібно герметик на стику.

Сучасний інтер'єр може обійтися без плінтуса / Фото 3ddd