Плінтус в інтер'єрі: який вибрати для квартири та будинку
Плінтус – це декоративний і захисний елемент, який приховує щілину між стіною і підлогою. Він також впливає на загальний вигляд приміщення.
Який плінтус актуальний і буде виглядати стильно в інтер'єрі, розповідає in_design.studio в Instagram.
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У нашому розумінні плінтус – це пластиковий або МДФ у колір підлоги, але, будь ласка, не робіть так. У сучасному інтер'єрі рідко зустрінеш плінтус, або ж він настільки непомітний, що око його не відразу побачить, – відзначили в in_design.studio.
Який плінтус вибрати
- відмовтеся від пластикових варіантів – це здешевить інтер'єр;
- розгляньте плінтус прихованого монтажу – це стильно і актуально. Крім того, практично непомітно в інтер'єрі;
- можна використовувати алюмінієвий накладний плінтус (фарбування по RAL);
- мінімалістичний МДФ плінтус білого кольору (простий, прямокутний) також допускається.
Прихований плінтус, пофарбований в колір стіни / Фото pinterest
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Як обійтися без плінтуса
- якщо як підлогове покриття використовується паркетна дошка, її необхідно стикувати зі стіною за допомогою коркового компенсатора (його ж використовуємо на стику паркету і керамограніта); ️
- якщо у вас ламінат – потрібно жорстка фіксація (металевий профіль або куточок, може бути розміром 10х10 мм);
- якщо на підлозі керамограніт – потрібно герметик на стику.
Сучасний інтер'єр може обійтися без плінтуса / Фото 3ddd
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