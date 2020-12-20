Яку стелю вибрати: корисні поради та рекомендації
Стеля грає важливу роль в інтер'єрі квартир і будинків, тому до його вибору необхідно підійти відповідально.
Які стелі актуальні і на що звернути увагу, розповіла дизайнерка студії інтер'єру zetwix в Instagram.
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Оздоблення стелі: види
Оштукатурена (збереже висоту стелі, але ускладнить розводку електрики).
Гіпсокартонна (дозволить приховати всі нюанси, але "з'їсть" 6-10 см).
Натяжна (дуже швидко, легка в установці і цілком бюджетно).
При цьому популярна натяжна стеля має кілька нюансів – розглянемо їх детальніше.
"Вона смердить. Навіть дорога і класна. Так, ступінь чутливості у всіх різна, комусь зійде. Але навіщо ризикувати? Смердить тому, що гумова, а вам цим дихати", – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Недоліки натяжної стелі
- Обмежений вибір світильників
- Відмова від прихованого карниза, ліпнини, ніш під підсвічування, ніш під вбудовані світильники.
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- Якщо площа велика – на стелі буде шов.
- Може "гуляти" на протязі і провисати над дверцятами високих меблів.
- Не врятує від затоплення, хоча багато хто впевнений у зворотному.
- Відсутність шумоізоляції.
Підіб'ємо підсумки: якщо вже так сталося, що доля схилила вас до натяжної стелі замість оштукатуреної чи гіпсокартонної, яка є нашим фаворитом багато років, нехай це буде рівна, біла, матова стеля, – резюмували в zetwix.
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