Стеля грає важливу роль в інтер'єрі квартир і будинків, тому до його вибору необхідно підійти відповідально.

Які стелі актуальні і на що звернути увагу, розповіла дизайнерка студії інтер'єру zetwix в Instagram.

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Оздоблення стелі: види

Оштукатурена (збереже висоту стелі, але ускладнить розводку електрики).

Гіпсокартонна (дозволить приховати всі нюанси, але "з'їсть" 6-10 см).

Натяжна (дуже швидко, легка в установці і цілком бюджетно).

При цьому популярна натяжна стеля має кілька нюансів – розглянемо їх детальніше.

"Вона смердить. Навіть дорога і класна. Так, ступінь чутливості у всіх різна, комусь зійде. Але навіщо ризикувати? Смердить тому, що гумова, а вам цим дихати", – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Недоліки натяжної стелі

Обмежений вибір світильників

Відмова від прихованого карниза, ліпнини, ніш під підсвічування, ніш під вбудовані світильники.

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Якщо площа велика – на стелі буде шов.

Може "гуляти" на протязі і провисати над дверцятами високих меблів.

Не врятує від затоплення, хоча багато хто впевнений у зворотному.

Відсутність шумоізоляції.

Підіб'ємо підсумки: якщо вже так сталося, що доля схилила вас до натяжної стелі замість оштукатуреної чи гіпсокартонної, яка є нашим фаворитом багато років, нехай це буде рівна, біла, матова стеля, – резюмували в zetwix.