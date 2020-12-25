Плинтус – это декоративный и защитный элемент, который скрывает щель между стеной и полом. Он также влияет на общий вид помещения.

Какой плинтус актуален и будет выглядеть стильно в интерьере, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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В нашем понимании плинтус – это пластиковый или МДФ в цвет пола, но, пожалуйста, не делайте так. В современном интерьере редко встретишь плинтус, либо же он настолько незаметен, что глаз его не сразу увидит, – отметили в in_design.studio.

Какой плинтус выбрать

откажитесь от пластиковых вариантов – это удешевит интерьер;

вариантов – это удешевит интерьер; рассмотрите плинтус скрытого монтажа – это стильно и актуально. Кроме того, практически незаметно в интерьере;

– это стильно и актуально. Кроме того, практически незаметно в интерьере; можно использовать алюминиевый накладной плинтус (покраска по RAL);

(покраска по RAL); минималистичный МДФ плинтус белого цвета (простой, прямоугольный) также допускается.

Скрытый плинтус, выкрашенный в цвет стены / Фото pinterest

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Как обойтись без плинтуса

если в качестве напольного покрытия используется паркетная доска , ее необходимо стыковать со стеной с помощью пробкового компенсатора (его же используем на стыке паркета и керамогранита);️

, ее необходимо стыковать со стеной с помощью пробкового компенсатора (его же используем на стыке паркета и керамогранита);️ если у вас ламинат – потребуется жесткая фиксация (металлический профиль или уголок, может быть размером 10х10 мм)️;

– потребуется жесткая фиксация (металлический профиль или уголок, может быть размером 10х10 мм)️; если на полу керамогранит – потребуется герметик на стыке.

Современный интерьер может обойтись без плинтуса / Фото 3ddd