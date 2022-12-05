Що буде відбуватися на первинному і вторинному ринках нерухомості

Ситуація із квартирами у новобудовах критична. Попит на житло просів. На це впливає 2 фактори: погіршення платоспроможності населення і прискорення інфляції.

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З іншого боку є серйозні проблеми у девелоперів, які зіштовхнулись зі зростанням собівартості будівництва, руйнуванням об'єктів, порушенням логістики. Гарантій для покупців та продавців зараз мало, а тому купувати житло в новобудовах люди не поспішають.

Первинний ринок будівництва житла фактично опинився в нерозривному колі непоборних обставин, викликаних війною. І допоки триватиме активна фаза бойових дій, годі чекати якихось суттєвих зрушень на ринку,

– розповідає співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

Експерти додають, що цього місяця можливі невеликі коливання цін, але глобально якогось перепаду не очікується.

Ситуація на вторинному ринку житла дещо оптимістичніша. Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів, що хоч попит слабкий, але все ж угоди укладають і поступово квартири продають.

Ціни стабілізувались ще десь у липні-серпні. Ринок в цілому працює і угоди відбуваються. Така тенденція буде і в грудні. Ціни не будуть дуже змінюватись, вони знайшли свій орієнтир. В середньому по Києву вони знизились на 10 – 15%. У якомусь сегменті більше, десь трошки менше,

– розповів він.

Фахівець зазначив, що у грудні не передбачається серйозної корекції ціни. Можливо, вони змінились у гривні, але в доларах все залишається на старому рівні.

Що буде з вартістю оренди

Оренда квартир в економкласі нині найбільш активна. За словами рієлтора Михайла Артюхова, бізнес-клас, а також преміум восени 2022 року мають чи не найскладніший сезон. Попит там надто низький, і не завжди нерухомість відповідає вимогам орендарів. При цьому з нерухомістю економкласу все трохи легше. Хоча й зовсім не так, як було до воєнного стану.

Попит на одно- та двокімнатні квартири в столиці та містах на заході зберігається на рівні першої половини серпня 2022 року як помірно стабільний. Трикімнатні зараз все більше винаймають покімнатно, якщо власники дають на це згоду,

– зазначає Артюхов.

Загалом, підсумовують експерти, ціни на купівлю та оренду нерухомості будуть такими ж, як і були протягом осені. Особливих змін не передбачається.