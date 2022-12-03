Як зазначає експертка з ринку нерухомості Ірина Луханіна, у Києві терміни затримки будівництва становлять від 6 місяців до 1,5 року. Головною причиною стала відсутність у девелоперів коштів на будівництво.

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Робота будівельників ускладнена і енергетичним тероризмом Росії, адже будмайданчики також страждають від відключень світла. Тому навіть якщо забудовник має фінансову подушку безпеки, він не застрахований від зриву виробничих процесів.

Що чекає на інвесторів

Експерти зазначають, що зараз можливе усе: від затримок здачі до повного припинення діяльності компаній. Однак закликають інвесторів оцінити свої перспективи на отримання житла. Приміром, Ірина Луханіна радить проаналізувати ситуацію із забудовником і з'ясувати такі питання:

чи відновлені будівельні роботи;

чи останнім часом були введені в експлуатацію інші будинки забудовника;

на якій стадії будівництва перебуває будинок, у якому куплено квартиру;

скільки ще платежів необхідно виплатити й у який термін;

чи готовий забудовник повернути гроші;

чи прописані штрафи за дострокове розірвання договору.

Знайшовши відповіді, можна прогнозувати, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація. Варіанти можуть бути такі:

заморожування будівництва до закінчення бойових дій;

повернення коштів у судовому порядку;

продаж із переуступки майнових прав;

очікування здачі будинку з озвученою забудовником затримкою термінів.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що зараз цілком можливе переформатування ринку нерухомості. Окремі компанії можуть втрачати позиції, інші – нарощуватимуть потужності.

Ймовірно, ще до закінчення війни кілька гучних імен у будівельному секторі можуть втратити лідерство в київському регіоні або навіть піти з ринку в забуття,

вважає вона.

Юрист Іван Топор не виключає банкрутства забудовників, які планували завершити будівництво та розпродати нерухомість у найкоротші терміни, тому вирішили будувати у кредит. Також ризикують ті, хто має великі витрати на утримання будівельного майданчика й оренду землі.