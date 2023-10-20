Різні види обробки стін, такі як фарба, шпалери, текстиль і навіть освітлення, можуть бути чудовим початком для візуального поділу кімнати. Ось 5 прикладів, як можна зонувати спальню.
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Колірний поділ
Стіна зі шпалерами вказує на те, що починається спальня / Фото Future
Штори або портьєри
Зелена спальня з офісним куточком розділені завісою / Фото Neptune
Ніша
Темно-синя спальня з ліжком у ніші, яка стала вітальнею / Фото Urbanology Designs
Вікно
Організувавши щось біля вікна, ви створите додаткову зону / Фото Sean Fennessey
Освітлення
Один тип освітлення в першій частині спальні та інший тип – в другій створять ефект зонування / Фото Kitesgrove