Различные виды отделки стен, такие как краска, обои, текстиль и даже освещение, могут быть отличным началом для визуального разделения комнаты. Вот 5 примеров, как можно зонировать спальню.
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Цветовое деление
Стена с обоями указывает на то, что начинается спальня / Фото Future
Шторы или портьеры
Зеленая спальня с офисным уголком разделены занавесом / Фото Neptune
Ниша
Темно-синяя спальня с кроватью в нише, которая стала гостиной / Фото Urbanology Designs
Окно
Организовав что-то у окна, вы создадите дополнительную зону / Фото Sean Fennessey
Освещение
Один тип освещения в первой части спальни и другой тип – во второй создадут эффект зонирования / Фото Kitesgrove