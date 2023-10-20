Различные виды отделки стен, такие как краска, обои, текстиль и даже освещение, могут быть отличным началом для визуального разделения комнаты. Вот 5 примеров, как можно зонировать спальню.

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Цветовое деление

Стена с обоями указывает на то, что начинается спальня / Фото Future

Шторы или портьеры

Зеленая спальня с офисным уголком разделены занавесом / Фото Neptune

Ниша

Темно-синяя спальня с кроватью в нише, которая стала гостиной / Фото Urbanology Designs

Окно

Организовав что-то у окна, вы создадите дополнительную зону / Фото Sean Fennessey

Освещение

Один тип освещения в первой части спальни и другой тип – во второй создадут эффект зонирования / Фото Kitesgrove