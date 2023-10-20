Як візуально розділити спальню на дві кімнати: 5 різних способів зонування простору

Якщо вам не вистачає квадратних метрів або ви просто хочете оптимізувати більший простір, спробуйте зонувати кімнати. Для цього необов'язково треба робити ремонт – є багато способів візуального поділу.

Різні види обробки стін, такі як фарба, шпалери, текстиль і навіть освітлення, можуть бути чудовим початком для візуального поділу кімнати. Ось 5 прикладів, як можна зонувати спальню.

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Колірний поділ

Стіна зі шпалерами вказує на те, що починається спальня / Фото Future

Штори або портьєри

Зелена спальня з офісним куточком розділені завісою / Фото Neptune

Ніша

Темно-синя спальня з ліжком у ніші, яка стала вітальнею / Фото Urbanology Designs

Вікно

Організувавши щось біля вікна, ви створите додаткову зону / Фото Sean Fennessey

Освітлення

Один тип освітлення в першій частині спальні та інший тип – в другій створять ефект зонування / Фото Kitesgrove