Як візуально розділити спальню на дві кімнати: 5 різних способів зонування простору
Джерело:Homes & Gardens
Якщо вам не вистачає квадратних метрів або ви просто хочете оптимізувати більший простір, спробуйте зонувати кімнати. Для цього необов'язково треба робити ремонт – є багато способів візуального поділу.
Різні види обробки стін, такі як фарба, шпалери, текстиль і навіть освітлення, можуть бути чудовим початком для візуального поділу кімнати. Ось 5 прикладів, як можна зонувати спальню.
Зверніть увагу Автономне опалення в новобудовах: особливості й ефективність