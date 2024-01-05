Аналітики OLX Нерухомості проаналізували ціни на подобову оренду однокімнатного житла в населених пунктах, які є найбільш популярними для сімейних поїздок. Зокрема, найбільш відвідуваним містом для відпочинку зимою став Львів, повідомляє 24 Канал.

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Яку вартість подобової оренди зафіксували в грудні

Найбільше відгуків на оголошення про подобову оренду від користувачів платформи ​OLX отримав Львів – це понад 37 тисяч. Оскільки попит великий, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у місті становить 800 гривень

Серед інших західних обласних центрів популярними для подобової оренди є:

Івано-Франківськ (кількість відгуків – 8,2 тисячі, медіанна ціна – 750 гривень);

(кількість відгуків – 8,2 тисячі, медіанна ціна – 750 гривень); Чернівці (кількість відгуків – 5 тисяч, медіанна ціна – 800 гривень);

(кількість відгуків – 5 тисяч, медіанна ціна – 800 гривень); Тернопіль (кількість відгуків – 3,9 тисячі, медіанна ціна – 700 гривень);

(кількість відгуків – 3,9 тисячі, медіанна ціна – 700 гривень); Ужгород (кількість відгуків – 3,3 тисячі, медіанна ціна – 700 гривень).

Дві тисячі відгуків на оголошення про подобову оренду отримав Трускавець – відоме курортне містечко на Львівщині. Медіанна ціна за оренду однокімнатної квартири тут становить 600 гривень.

Одна із найдорожчих медіанних цін житла зафіксована в Мукачеві, що на Закарпатті – 938 гривень при 1,9 тисячі відгуків на оголошення. У Коломиї Івано-Франківської області медіанна вартість становить 675 гривень, а кількість відгуків користувачів на відповідні оголошення – 735.

Популярними для зимового відпочинку також є місто Берегове та село Поляна на Закарпатті. Кількість відгуків та медіанна ціна у першому становить 634 та 700 гривень відповідно. У селі Поляна кількість відгуків на оголошення подобової оренди становить – 141, а медіанна ціна – 900 гривень.

Скільки коштує винайняти квартиру в курортному Яремчому

У містечку Яремче, що на Івано-Франківщині, є лише одна пропозиція оренди й на довготривалий термін. Це двокімнатне помешкання в новобудові за досить високу ціну – 25 тисяч гривень без комунальних послуг.

Площа помешкання становить 70 квадратів – окрім спалень, є ще кухня-вітальня і ванна кімната. Квартиру здають мебльованою, з посудомийною, пральною та сушильною машинками. Тип опалення – індивідуальне газове.