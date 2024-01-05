Аналитики OLX Недвижимости проанализировали цены на посуточную аренду однокомнатного жилья в населенных пунктах, наиболее популярных для семейных поездок. В частности, наиболее посещаемым городом для отдыха зимой стал Львов, сообщает 24 Канал.

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Какую стоимость посуточной аренды зафиксировали в декабре

Больше всего отзывов на объявления о посуточной аренде от пользователей платформы OLX получил Львов – это более 37 тысяч. Поскольку спрос велик, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 800 гривен.

Среди других западных областных центров популярны для посуточной аренды:

Ивано-Франковск (количество отзывов – 8,2 тысячи, медианная цена – 750 гривен);

(количество отзывов – 8,2 тысячи, медианная цена – 750 гривен); Черновцы (количество отзывов – 5 тысяч, медианная цена – 800 гривен);

(количество отзывов – 5 тысяч, медианная цена – 800 гривен); Тернополь (количество отзывов – 3,9 тысячи, медианная цена – 700 гривен);

(количество отзывов – 3,9 тысячи, медианная цена – 700 гривен); Ужгород (количество отзывов – 3,3 тысячи, медианная цена – 700 гривен).

Две тысячи отзывов на объявление о посуточной аренде получил Трускавец – известный курортный городок на Львовщине. Медианная цена за аренду однокомнатной квартиры составляет 600 гривен.

Одна из самых дорогих медианных цен жилья зафиксирована в Мукачево, что в Закарпатье – 938 гривен при 1,9 тысячи отзывов на объявление. В Коломне Ивано-Франковской области медиа стоимость составляет 675 гривен, а количество отзывов пользователей на соответствующие объявления – 735 гривен.

Популярны для зимнего отдыха также город Берегово и село Поляна на Закарпатье. Количество отзывов и медиа цена в первом составляет 634 и 700 гривен соответственно. В Поляне количество отзывов на объявление посуточной аренды составляет – 141, а медианная цена – 900 гривен.

Сколько стоит снять квартиру в курортном Яремче.

В городке Яремче Ивано-Франковской области есть только одно предложение аренды и на длительный срок. Это двухкомнатное жилье в новостройке за достаточно высокую цену – 25 тысяч гривен без коммунальных услуг.

Площадь квартиры составляет 70 квадратов – кроме спален, есть кухня-гостиная и ванная комната. Квартиру сдают меблированной, посудомоечной, стиральной и сушильной машинками. Тип отопления – индивидуальное газовое.