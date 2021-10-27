Оренда нерухомості за кордоном: що відбувається з цінами в країнах ЄС

Вартість оренди в країнах Європейського Союзу стабільно зростає з 2010 року. Згідно з останніми даними, подорожчання зафіксовано у 25 країнах регіону. Такі дані опублікувала статична організація Євростат.

Згідно зі звітом, вартість оренди житла продовжила зростати й у другому кварталі 2021 року. Розповідаємо, які каїни є лідерами.

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З 2011 до 2021 року ціни на оренду житла у країнах Євросоюзу зросли у середньому на 16%. Вартість оренди продовжує зростати на тлі тривалої кризи та пандемії.

Найбільше в ціні зросли в Естонії, Литві, Ірландії / Фото Pexels

Найбільше в ціні зросли:

Естонія – на 142%,

Литва – на 109%,

Ірландія – на 65,6%.

Водночас на Кіпрі та в Греції зафіксовано зниження цін – на 3% та 25% відповідно

Середня вартість оренди квартири з 3-ма спальнями в другому кварталі 2021 року становить 1600 євро в місяць. При цьому в Естонії, де спостерігається найвище зростання цін на оренду, заплатити за апартаменти доведеться близько 900 євро. А в Греції, де ціни впали, – 720 євро.

Оренда залишається дешевшою, ніж власне житло

Впродовж 2010 – 2011 років ринок продажу та ринок оренди розвивалися паралельно. Але наприкінці 2011 року тенденція змінилася. Зумовлений борговою кризою, індекс цін на житло став негативним та опустився до позначки мінус 4 у 2012 році.

До 2015 року ситуація стабілізувалася: ціни на купівлю житла у країнах ЄС почали рости. У 2020 році, індекс цін на житло становив вже плюс 4,6%.

Ціни на житло у країнах з інвестиційними програмами

На тлі цих коливань, за останні 10 років ціни на купівлю нерухомості зростали вдвічі швидше, ніж на оренду.

На Мальті та в Португалії іноземці купують нерухомість на тих же умовах, як і місцеві жителі / Фото Pexels

В Австрії, Португалії та на Мальті теж спостерігається ріст цін. Для інвесторів це означає, що вони купують ліквідний актив і зможуть швидко "відбити" вкладені гроші. При цьому, варто пам'ятати, що купити житло в Австрії можуть лише особи, які прожили тут мінімум 3 роки. На Мальті та в Португалії іноземці купують нерухомість на тих же умовах, як і місцеві жителі.

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Приріст цін на оренду та купівлю житла за 10 років

Країна Оренда Купівля Австрія + 48% +96% Португалія +23% +51% Мальта +20% +48% Іспанія +4% +2% Кіпр -3% -8% Греція -25% -28%

Нерухомість, придбану в цих країнах, зазвичай здають: дохід від оренди апартаментів у Португалії складає від 2 до 5% річних, у високий сезон – до 9%. Прибутковість об'єктів на Мальті становить від 3 до 6%.