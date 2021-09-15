Про результати досліджень розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько. Детальніше про них – далі.
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Первинний ринок
Минулого року найбільш вигідними для вкладення коштів у первинний ринок житла стали:
- Вінницька область, де ціни зросли на 25,5%;
- Хмельницька – на 14,9%;
- Закарпатська – на 13,4%;
- Херсонська – на 12,9%;
- Донецька – на 12,6%;
- Волинська – на 12,6%;
- Черкаська – на 11%;
- Рівненська – на 10,8%;
- Миколаївська – на 10,5%.
Серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо відрізняються:
- у Вінниці зростання цін у доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%;
- у Хмельницькому – 16,9%;
- Луцьку – 15,1%;
- Києві – 14,8%;
- Черкасах – 11,8%;
- Сумах – 11,8%;
- Рівному – 10,7%;
- Херсоні – 10,3%.
Однак зростання цін на "первинку" в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.
Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижче прибутковості вищевказаних альтернативних способів інвестування.
Вторинний ринок
Де вигідно купувати нерухомість / Фото Unsplash
На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш вигідними для вкладень областями України стали:
- Хмельницька – зростання цін у доларовому еквіваленті на 18%;
- Чернігівська – 15,3%;
- Дніпропетровська – 14,7%;
- Рівненська – 14,2%;
- Київська – 13,4%;
- Полтавська – 13,3%;
- Волинська – 12,9%;
- Вінницька – 12,5%;
- Сумська – 12 2%;
- Закарпатська – 11,3%;
- Кіровоградська – 11,2%;
- Запорізька – 11,1%;
- Житомирська – 11%;
- Черкаська – 10,6%.
В облцентрах високі позиції зайняли такі регіони:
- Хмельницький – вартість квартир на вторинному ринку зросла на 19%;
- Чернігів – на 16,2%;
- Суми – на 15,9%;
- Полтава – на 15,2%;
- Рівне – на 14,2%;
- Запоріжжя – на 13,4%;
- Краматорськ – на 13,1%;
- Луцьк – на 13,1%;
- Ужгород – на 13,1%;
- Житомир – на 12,9%;
- Черкаси – на 12,8%;
- Сіверськодонецьк, де на момент проведення дослідження розміщувалося керівництво Луганської області – на 12,5%;
- Дніпро – на 11,9%;
- Київ – на 11,2%;
- Вінниця – на 11,1%.