Про результати досліджень розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько. Детальніше про них – далі.

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Первинний ринок

Минулого року найбільш вигідними для вкладення коштів у первинний ринок житла стали:

Вінницька область, де ціни зросли на 25,5%;

Хмельницька – на 14,9%;

Закарпатська – на 13,4%;

Херсонська – на 12,9%;

Донецька – на 12,6%;

Волинська – на 12,6%;

Черкаська – на 11%;

Рівненська – на 10,8%;

Миколаївська – на 10,5%.

Серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо відрізняються:

у Вінниці зростання цін у доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%;

у Хмельницькому – 16,9%;

Луцьку – 15,1%;

Києві – 14,8%;

Черкасах – 11,8%;

Сумах – 11,8%;

Рівному – 10,7%;

Херсоні – 10,3%.

Однак зростання цін на "первинку" в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.

Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижче прибутковості вищевказаних альтернативних способів інвестування.

Вторинний ринок

Де вигідно купувати нерухомість / Фото Unsplash

На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш вигідними для вкладень областями України стали:

Хмельницька – зростання цін у доларовому еквіваленті на 18%;

Чернігівська – 15,3%;

Дніпропетровська – 14,7%;

Рівненська – 14,2%;

Київська – 13,4%;

Полтавська – 13,3%;

Волинська – 12,9%;

Вінницька – 12,5%;

Сумська – 12 2%;

Закарпатська – 11,3%;

Кіровоградська – 11,2%;

Запорізька – 11,1%;

Житомирська – 11%;

Черкаська – 10,6%.

В облцентрах високі позиції зайняли такі регіони: