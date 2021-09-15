О результатах исследований рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько. Подробнее о них – далее.

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Первичный рынок

В прошлом году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья стали:

  • Винницкая область, где, по сравнению с 2019-м годом, цены выросли на 25,5%;
  • Хмельницкая – на 14,9%;
  • Закарпатская – на 13,4%;
  • Херсонская – на 12,9%;
  • Донецкая – на 12,6%;
  • Волынская – на 12,6%;
  • Черкасская – на 11%;
  • Ровенская – на 10,8%;
  • Николаевская – на 10,5%.

Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:

  • в Виннице роста цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 составляет 26,6%;
  • в Хмельницком – 16,9%;
  • в Луцке – 15,1%;
  • в Киеве – 14,8%;
  • в Черкассах – 11,8%;
  • в Суммах – 11,8%;
  • в Ровно – 10,7%;
  • в Херсоне – 10,3%.

Однако рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равняется доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10 2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, составляли 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Вторичный рынок

Вторинний ринок житла Где выгодно покупать недвижимость / Фото Unsplash

На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины стали:

  • Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;
  • Черниговская – 15,3%;
  • Днепропетровская – 14,7%;
  • Ровенская – 14,2%;
  • Киевская – 13,4%;
  • Полтавская – 13,3%;
  • Волынская – 12,9%;
  • Винницкая – 12,5%;
  • Сумская – 12 2%;
  • Закарпатская – 11,3%;
  • Кировоградская – 11,2%;
  • Запорожская – 11,1%;
  • Житомирская – 11%;
  • Черкасская – 10,6%.

В облцентрах высокие позиции заняли такие регионы:

  • Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;
  • Чернигов – на 16,2%;
  • Суммы – на 15,9%;
  • Полтава – на 15,2%;
  • Ровно – на 14,2%;
  • Запорожье – на 13,4%;
  • Краматорск – на 13,1%;
  • Луцк – на 13,1%;
  • Ужгород – на 13,1%;
  • Житомир – на 12,9%;
  • Черкассы – на 12,8%;
  • Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;
  • Днепр – на 11,9%;
  • Киев – на 11,2%;
  • Винница – на 11,1%.