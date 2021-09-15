Подорожчання нерухомості: в яких містах України зафіксовано найвищі ціни

15 вересня 2021 , 15:01
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Джерело:

Finance

Станом на вересень 2021 року, далеко не всі регіони України вигідні для вкладень у нерухомість. Згідно з даними досліджень, первинний ринок житла інвестиційно привабливий тільки у 8, а вторинний – в 14 обласних центрах.

Про результати досліджень розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько. Детальніше про них – далі. 

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Первинний ринок

Минулого року найбільш вигідними для вкладення коштів у первинний ринок житла стали:

  • Вінницька область, де ціни зросли на 25,5%;
  • Хмельницька – на 14,9%;
  • Закарпатська – на 13,4%;
  • Херсонська – на 12,9%;
  • Донецька – на 12,6%;
  • Волинська – на 12,6%;
  • Черкаська – на 11%;
  • Рівненська – на 10,8%;
  • Миколаївська – на 10,5%.

Серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо відрізняються:

  • у Вінниці зростання цін у доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%;
  • у Хмельницькому – 16,9%;
  • Луцьку – 15,1%;
  • Києві – 14,8%;
  • Черкасах – 11,8%;
  • Сумах – 11,8%;
  • Рівному – 10,7%;
  • Херсоні – 10,3%.

Однак зростання цін на "первинку" в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2%), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.

Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижче прибутковості вищевказаних альтернативних способів інвестування.

Вторинний ринок

Де вигідно купувати нерухомість / Фото Unsplash

На вторинному ринку житлової нерухомості, як свідчать результати дослідження, найбільш вигідними для вкладень областями України стали: 

  • Хмельницька – зростання цін у доларовому еквіваленті на 18%;
  • Чернігівська – 15,3%;
  • Дніпропетровська – 14,7%;
  • Рівненська – 14,2%;
  • Київська – 13,4%;
  • Полтавська – 13,3%;
  • Волинська – 12,9%;
  • Вінницька – 12,5%;
  • Сумська – 12 2%;
  • Закарпатська – 11,3%;
  • Кіровоградська – 11,2%;
  • Запорізька – 11,1%;
  • Житомирська – 11%;
  • Черкаська – 10,6%.

В облцентрах високі позиції зайняли такі регіони: 

  • Хмельницький – вартість квартир на вторинному ринку зросла на 19%;
  • Чернігів – на 16,2%;
  • Суми – на 15,9%;
  • Полтава – на 15,2%;
  • Рівне – на 14,2%;
  • Запоріжжя – на 13,4%;
  • Краматорськ – на 13,1%;
  • Луцьк – на 13,1%;
  • Ужгород – на 13,1%;
  • Житомир – на 12,9%;
  • Черкаси – на 12,8%;
  • Сіверськодонецьк, де на момент проведення дослідження розміщувалося керівництво Луганської області – на 12,5%;
  • Дніпро – на 11,9%;
  • Київ – на 11,2%;
  • Вінниця – на 11,1%.
Автор: Юлія Бабич