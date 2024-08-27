Эксперты по сну назвали пять основных признаков того, что пора заменить старые подушки. Даже одна из них является весомой причиной, чтобы купить новые.

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Вы просыпаетесь с болью в шее

Изношенная подушка может вызывать "ночное напряжение", а на утро – физическую боль. Николь Мондшейн, британский эксперт по сну, говорит: "Использование старой подушки вызывает проблемы с выравниванием шеи, плеч и спины".

Изношенные подушки / Фото Unsplash

Подушки стали плоскими

Когда мы покупаем новую упругую подушку, то просто мечтаем на ней полежать. Этим она и отличается от старой, которая со временем становится плоской, как блинчик.

В общем сертифицированный коуч по вопросам сна Джилл Зваренстайн советует менять подушки каждые два года. Но если они имеют признаки износа, то это обязательно надо делать быстрее. А еще експертка советует не жалеть денег на подушки для сна, а инвестировать в качественные, которые точно прослужат вам 2 года.

У вас неожиданно обострилась аллергия

Подушки и наволочки становятся центром многих микробов, потому что на них остаются наши клетки кожи, волос и слюна. Поэтому, если у вас внезапно началась аллергия, которой нет объяснения, то причиной могут быть именно подушки.

Причиной аллергии могут быть старые подушки / Фото Pexels

Подушки имеют плохой запах

Если подушки начинают неприятно пахнуть, то это один из признаков износа. Лучше замените ее на новую, чтобы спать комфортно и не навредить своему здоровью в дальнейшем.

"Четким признаком того, что вам нужно заменить подушки, является то, что они начинают менять цвет или неприятно пахнуть", – говорит британский эксперт Николь Мондшейн.

Наполнение подушек сбилось в одну кучу

Старые подушки могут становиться плоскими или наоборот сбиваться в кучу. Если вы чувствуете грудинки, когда ложитесь спать, то время избавиться от этих подушек.

Именно поэтому важно покупать подушки качественных производителей. Ведь сбиться в кучу может наполнение даже новой подушки, с чем уже вряд ли можно будет что-то сделать.