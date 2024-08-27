5 попереджувальних ознак того, що вам слід купити нові подушки

Стан ваших подушок відіграє важливу роль у якості сну. Якщо ви почали часто відчувати дискомфорт, то це перший сигнал, який вказує на те, що настав час їх замінити.

Експерти зі сну назвали п'ять основних ознак того, що пора замінити старі подушки. Навіть одна з них є вагомою причиною, аби купити нові.

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Ви прокидаєтеся з болем у шиї

Зношена подушка може спричиняти "нічне напруження", а на ранок – фізичний біль. Ніколь Мондшейн, британська експертка зі сну, каже: "Використання старої подушки спричиняє проблеми з вирівнюванням шиї, плечей і спини".

Зношені подушки / Фото Unsplash

Подушки стали плоскими

Коли ми купуємо нову пружну подушку, то просто мріємо на ній полежати. Цим вона й відрізняється від старої, яка з часом стає плоскою, наче млинець.

Загалом сертифікований коуч з питань сну Джилл Зваренстайн радить змінювати подушки кожні два роки. Та якщо вони мають ознаки зношення, то це обов'язково треба робити швидше. А ще експертка радить не шкодувати грошей на подушки для сну, а інвестувати в якісні, які точно прослугують вам 2 роки.

У вас несподівано загострилася алергія

Подушки та наволочки стають осередком багатьох мікробів, бо на них залишаються наші клітини шкіри, волосся та слина. Тож, якщо у вас раптово почалася алергія, якій немає пояснення, то причиною можуть бути саме подушки.

Причиною алергії можуть бути старі подушки / Фото Pexels

Подушки мають поганий запах

Якщо подушки починають неприємно пахнути, то це одна із ознак зношення. Краще замініть її на нову, щоб спати комфортно й не нашкодити своєму здоров'ю надалі.

"Чіткою ознакою того, що вам потрібно замінити подушки, є те, що вони починають змінювати колір або неприємно пахнути", – каже британська експертка Ніколь Мондшейн.

Наповнення подушок збилося в одну купу

Старі подушки можуть ставати плоскими або навпаки збиватися в купу. Якщо ви відчуваєте грудинки, коли лягаєте спати, то час позбутися цих подушок.

Саме через це важливо купувати подушки якісних виробників. Адже збитися в купу може наповнення навіть нової подушки, з чим вже навряд чи можна буде щось зробити.