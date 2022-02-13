Спальня – це місце для відпочинку та заспокоєння, тому необхідно дбати не лише про порядок у цьому просторі, а й деталі, які тут розташовані. Деякі з рослини ні в якому разі не можна розміщувати у кімнаті, де ви спите.

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Шкідливі квіти у спальні можуть викликати сильний дискомфорт, проблеми зі сном, головний біль і навіть отруєння. Впродовж дня рослини здійснюють фотосинтез, в результаті цього процесу вони поглинають вуглекислий газ і воду з навколишнього середовища, натомість виділяючи кисень.

На жаль, вночі ситуація зворотна. Через відсутність доступу сонячного світла ця дія гальмується. Квіти починають черпати кисень з навколишнього середовища, виділяючи вуглекислий газ.

У спальні слід ретельно підбирати деталі / Фото unsplash

Це одне із перших протипоказанн для розміщення кімнатних рослин у спальні. Один-два невеликих екземпляри не здатні позбавити кисню, тому відмовлятися від їх присутності не потрібно. Важливо дотримуватися міри і не перетворювати кімнату в домашні джунглі. Крім того, необхідно знати точний список рослин, які не варто ставити у спальні.

Продуманий простір / Фото unsplash

Рослини з дуже інтенсивним запахом можуть викликати головний біль і задишку. Часто саме вони виявляються винуватцями неприємностей із засинанням і поганої якості сну. Вони особливо турбують алергіків, викликаючи кашель і нежить. При виборі рослин у спальню слід уникати такого переліку:

олеандра;

гортензія;

лілія;

арум;

жасмин.

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Здоров’я на першому місці / Фото unsplash

Є також інші популярні декоративні рослини, які хоч і не так рясно цвітуть, проте також небезпечні у спальні. Зокрема, плющ звичайний: він виглядає напрочуд красиво і процвітає в темних кімнатах, проте спальня — не те місце для нього. Прямий контакт з соком викликає подразнення шкіри.

Так само у спальні ризиковано помістити драцену і пуансетію (також відомі як молочай і Вифлеємська зірка). Вони мають схожі властивості з вищезгаданими видами, тому батькам маленьких дітей і господарям домашніх тварин необхідно бути уважними і добре подумати над підбором рослин для спальні.