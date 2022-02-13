Спальня – это место для отдыха и успокоения, поэтому необходимо заботиться не только о порядке в этом пространстве, но и о деталях, которые здесь расположены. Некоторые из растений ни в коем случае нельзя размещать в комнате, где вы спите.

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Вредные цветы в спальне могут вызвать сильный дискомфорт, проблемы со сном, головные боли и даже отравление. В течение дня растения осуществляют фотосинтез, в результате этого процесса они поглощают углекислый газ и воду из окружающей среды, выделяя кислород.

К сожалению, ночью ситуация обратная. Из-за отсутствия доступа солнечного света это действие тормозится. Цветы начинают черпать кислород из окружающей среды, выделяя углекислый газ.

В спальне следует тщательно подбирать детали / Фото unsplash

Это одно из первых противопоказаний для размещения комнатных растений в спальне. Один-два небольших экземпляра не способны лишить кислорода, поэтому отказываться от их присутствия не нужно. Важно соблюдать меру и не превращать комнату в домашние джунгли. Кроме того, необходимо знать точный список растений, которые не следует ставить в спальне.

Продуманное пространство / Фото unsplash

Растения с очень интенсивным запахом могут вызвать головную боль и одышку. Часто именно они оказываются виновниками неприятностей с засыпанием и плохого качества сна. Они особенно беспокоят аллергиков, вызывая кашель и насморк. При выборе растений в спальню следует избегать следующего перечня:

олеандра;

гортензия;

лилия;

арум;

жасмин.

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Здоровье на первом месте / Фото unsplash

Есть также другие популярные декоративные растения, которые хоть и не столь обильно цветут, однако также опасны в спальне. В частности, плющ обычный: он выглядит удивительно красиво и процветает в темных комнатах, однако спальня – не то место для него. Прямой контакт с соком вызывает раздражение кожи.

Так же в спальне рискованно поместить драцену и пуансетию (также известные как молочай и Вифлеемская звезда). Они обладают схожими свойствами с вышеупомянутыми видами, поэтому родителям маленьких детей и хозяевам домашних животных необходимо быть внимательными и хорошо подумать над подбором растений для спальни.