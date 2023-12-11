Найдорожча квартира в Полтаві: погляньте, чи справді вона варта таких грошей

У центрі Полтави продають найдорожчу квартиру в усьому місті. Вона коштує просто величезних грошей, відтак виникає питання: а чи справді вона така стильна й розкішна.

Це двоповерхова квартира, яка має чотири спальні, кухню, вітальню та дві ванних кімнати. Житло продають за дуже високу ціну – 400 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал після аналізу оголошень на платформі OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира в Полтаві

Житлова площа дворівневої квартири становить 218 квадратних метрів, з яких 40 "квадратів" займає кухня. Помешкання продають повністю мебльованим з необхідною побутовою технікою, зокрема є плитка, мікрохвильова піч, холодильник, посудомийна машина та пральна машини.

Інтер'єр квартири за 15 мільйонів гривень / Фото OLX

Кухня, велика вітальня й спальня розташовані на першому поверсі, ще три кімнати – на другому. Підлогове покриття зроблене з ламінату та плитки з водяним підігрівом. Опалення – індивідуальне газове.

Інтер'єр помешкання досить гарний, але кожна кімната має різний колір, що може не сподобатися багатьом потенційним покупцям. Квартира розташована на сьомому поверсі 9-поверхового будинку.

Скільки коштують найдорожчі квартири в різних містах