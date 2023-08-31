Помаранчевий колір не повинен домінувати у ваших кімнатах. Слід пам'ятати, що в будь-якому випадку це чудовий акцентний колір, який підсилює нейтральні відтінки.

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Помаранчевий і сірий

Біло-сіра кухня з помаранчевою плитою / Фото Ham Interiors

Помаранчевий і синій

Сіро-синя спальня з квітковим узголів'ям і помаранчевими шторами / Studio Peake

Помаранчевий і рожево-персиковий

Помаранчева шафа в спальні з рожево-персиковими стінами / Фото Amber Yard

Помаранчевий і зелений

Помаранчева вітальня з диваном блідо-зеленого відтінку / Фото Studio Shamshiri

Помаранчевий і бежевий

Помаранчева вітальня з кремовим диваном і шторами / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio