Помаранчевий колір не повинен домінувати у ваших кімнатах. Слід пам'ятати, що в будь-якому випадку це чудовий акцентний колір, який підсилює нейтральні відтінки.
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Помаранчевий і сірий
Біло-сіра кухня з помаранчевою плитою / Фото Ham Interiors
Помаранчевий і синій
Сіро-синя спальня з квітковим узголів'ям і помаранчевими шторами / Studio Peake
Помаранчевий і рожево-персиковий
Помаранчева шафа в спальні з рожево-персиковими стінами / Фото Amber Yard
Помаранчевий і зелений
Помаранчева вітальня з диваном блідо-зеленого відтінку / Фото Studio Shamshiri
Помаранчевий і бежевий
Помаранчева вітальня з кремовим диваном і шторами / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio