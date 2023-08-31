Оранжевый цвет не должен преобладать в ваших комнатах. Следует помнить, что в любом случае это отличный акцентный цвет, усиливающий нейтральные оттенки.
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Оранжевый и серый
Бело-серая кухня с оранжевой плитой / Фото Ham Interiors
Оранжевый и синий
Серо-синяя спальня с цветочным изголовьем и оранжевыми шторами / Studio Peake
Оранжевый и розово-персиковый
Оранжевый шкаф в спальне с розово-персиковыми стенами / Фото Amber Yard
Оранжевый и зеленый
Оранжевая гостиная с диваном бледно-зеленого оттенка / Фото Studio Shamshiri
Оранжевый и бежевый
Оранжевая гостиная с кремовым диваном и шторами / Фото Damien Langlois-Meurinne Studio