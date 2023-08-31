Які кольори поєднуються з помаранчевим: вишукані комбінації від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Сміливий колір, такий як помаранчевий, напрочуд легко поєднується з з багатьма тонами. Та найчастіше парами до оранжевого є приглушені та природні відтінки.
Помаранчевий колір не повинен домінувати у ваших кімнатах. Слід пам'ятати, що в будь-якому випадку це чудовий акцентний колір, який підсилює нейтральні відтінки.
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