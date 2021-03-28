В погоне за модными решениями, владельцы квартир и домов часто делают ошибки, оформляя интерьер. Некоторые из них устранить довольно сложно.

Каких ошибок нужно избегать в интерьере – рассказала дизайнер Анна Пашковская.

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Моветон в дизайне интерьера. Как не стоит делать,

– отметила Пашковская.

3 ошибки, которых нужно избегать

1. Ламбрекен

Пожалуйста, не позволяйте сотворить подобную вакханалию органзы, льверсов и атласа с вашим окном. Подобное неуместно смотрится в гостиной или спальне,

– подчеркнула дизайнер интерьера.

По ее словам, лучше выбрать спокойные шторы с небольшим акцентом. Например, если подобрать их под увет дивана.

Ламбрекены стали антитрендом в дизайне интерьера / Фото horosho-doma

2. Потолок "волна"

Анна Пашковская пояснила, что различные "радиусы, завитки и волны смотрятся очень нелепо". Она добавила, что если "хочется поиграть с уровнем потолков, сделайте небольшой опуск из гипсокартона по периметру помещения". Также можно выделить обеденную зону, добавив подсветку по периметру.

Подобные потолки уже устарели / Фото potolokelite

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3. Ниши в стене

Дизайнер интерьера рассказала, что многие хотят занять всю пустую стену. Однако если речь идет о нишах, то потом сделать с ними вы ничего не сможете. Кроме того, они могут быстро вам надоесть. Альтернативой такому решению является композиция из полок.

Ниши в стене – решение, которое быстро надоест / Фото roomester