Моветон в дизайне интерьера: 3 решения, которых быть не должно
В погоне за модными решениями, владельцы квартир и домов часто делают ошибки, оформляя интерьер. Некоторые из них устранить довольно сложно.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Каких ошибок нужно избегать в интерьере – рассказала дизайнер Анна Пашковская.
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Моветон в дизайне интерьера. Как не стоит делать,
– отметила Пашковская.
3 ошибки, которых нужно избегать
1. Ламбрекен
Пожалуйста, не позволяйте сотворить подобную вакханалию органзы, льверсов и атласа с вашим окном. Подобное неуместно смотрится в гостиной или спальне,
– подчеркнула дизайнер интерьера.
По ее словам, лучше выбрать спокойные шторы с небольшим акцентом. Например, если подобрать их под увет дивана.
Ламбрекены стали антитрендом в дизайне интерьера / Фото horosho-doma
2. Потолок "волна"
Анна Пашковская пояснила, что различные "радиусы, завитки и волны смотрятся очень нелепо". Она добавила, что если "хочется поиграть с уровнем потолков, сделайте небольшой опуск из гипсокартона по периметру помещения". Также можно выделить обеденную зону, добавив подсветку по периметру.
Подобные потолки уже устарели / Фото potolokelite
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3. Ниши в стене
Дизайнер интерьера рассказала, что многие хотят занять всю пустую стену. Однако если речь идет о нишах, то потом сделать с ними вы ничего не сможете. Кроме того, они могут быстро вам надоесть. Альтернативой такому решению является композиция из полок.
Ниши в стене – решение, которое быстро надоест / Фото roomester
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