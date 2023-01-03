Однак це не єдина проблема, яку виокремлюють фахівці. Серед інших недоліків вони називають занадто громіздкі меблі, старі килимки та одноманітність.

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Розміщення меблів вздовж стіни

Дизайнерка Марісса Стоукс вважає, що створити затишну вітальню заважають дивани та крісла, виставлені вздовж стіни. Таке розміщення місць для сидіння перешкоджає спілкуванню та додає кімнаті архаїчності.



Відмовтеся від розташування меблів біля стінки / Фото Pexels

Натомість вона радить зробити диван центром кімнати та розставити у кутках резервні пуфи та стільці різних форм та кольорів. Не менш важливо, аби біля кожного такого сидіння була невелика консоль чи стіл. Це розкриє простір для невимушеної взаємодії усіх гостей та водночас забезпечить кожному зручну "підставку" під коктейль чи чашку кави.

Килими невідповідного розміру

Нью-йоркська дизайнерка Емілі Дель Белло додає, що особливе значення мають килими. Часто саме у вітальнях зустрічаються занадто короткі моделі, на яких поміщається лише диван або журнальний столик.



Килим повинен поєднувати кілька елементів вітальні / Фото carmeonhamilton

Це типова помилка, якої варто уникати. Килим повинен охоплювати всі меблі, що стоять по центрі вітальні. Йдеться про диван, крісла, пуфи та столик. Це пов'яже між собою базові предмети інтер'єру та зробить вітальню затишнішою.

Одноманітність



Повторення кольорів і патернів робить приміщення застарілим / Фото Pixabay

За словами архітекторки Ізабель Ледд, якщо у вітальні використано мінімум кольорів, надлишок глянцевих покриттів чи однакових принтів, кімната може мати стерильний та навіть моторошний вигляд. Виправити це, за її словами легко, достатньо додати яскравий дизайнерський елемент, вінтажний декор, акцентну стіну чи композицію із живих домашніх рослин. Кожна така деталь освіжить кімнату та зробить її дещо сучаснішою.

Комплекти меблів



Відмовтеся від комплектів у вітальні / Фото akbarsaero

Меблі з одного набору давно відійшли в минуле. Натомість дизайнери рекомендують проявити креатив та підібрати кожну одиницю окремо. Це допоможе уникнути ефекту "вітрини у магазині" та проявить індивідуальність господаря вітальні.

Одне джерело світла



Подбайте про освітлення на різних рівнях / Фото Pixabay

Багаторівневе освітлення – один із найпрактичніших трендів сьогодення, адже він не лише покращує освітленість зон, куди не досягає люстра в центрі вітальні, але й економить електроенергію. Ви можете самі регулювати скільки світла потрібно та яке джерело буде найдоцільнішим.