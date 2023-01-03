Однако это не единственная проблема, которую выделяют специалисты. Среди других недостатков они называют слишком громоздкую мебель, старые коврики и однообразие.

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Размещение мебели вдоль стены

Дизайнер Марисса Стоукс считает, что создать уютную гостиную мешают диваны и кресла, выставленные вдоль стены. Такое размещение сидений препятствует общению и придает комнате архаичности.



Откажитесь от расположения мебели у стенки / Фото Pexels

Она советует сделать диван центром комнаты и расставить в углах резервные пуфы и стулья разных форм и цветов. Не менее важно, чтобы у каждого такого сиденья была небольшая консоль или стол. Это раскроет пространство для непринужденного взаимодействия всех гостей и одновременно обеспечит каждому удобную подставку под коктейль или чашку кофе.

Ковры несоответствующего размера

Нью-йоркская дизайнер Эмили Дель Белло добавляет, что особое значение имеют ковры. Часто именно в гостиных встречаются слишком короткие модели, на которых помещается диван или журнальный столик.



Ковер должен совмещать несколько элементов гостиной / Фото carmeonhamilton

Это типичная ошибка, которой следует избегать. Ковер должен охватывать всю мебель, стоящую по центру гостиной. Речь идет о диване, креслах, пуфах и столике. Это свяжет между собой базовые предметы интерьера и сделает гостиную более уютной.

Однообразие



Повторение цветов и паттернов делает помещение устаревшим / Фото Pixabay

По словам архитектора Изабель Ледд, если в гостиной использован минимум цветов, избыток глянцевых покрытий или одинаковых принтов, комната может выглядеть стерильно и даже жутко. Исправить это, по ее словам, легко, добавив яркий дизайнерский элемент, винтажный декор, акцентную стену или композицию из живых домашних растений. Каждая такая деталь освежит комнату и сделает ее более современной.

Комплекты мебели



Откажитесь от комплектов в гостиной / Фото Akbarsaero

Мебель из одного набора давно ушла в прошлое. Дизайнеры рекомендуют проявить креатив и подобрать каждую единицу отдельно. Это поможет избежать эффекта "витрины в магазине" и проявит индивидуальность хозяина гостиной.

Один источник света



Позаботьтесь об освещении на разных уровнях / Фото Pixabay

Многоуровневое освещение – один из самых практичных трендов нашего времени, ведь он не только улучшает освещенность зон, куда не достигает люстра в центре гостиной, но и экономит электроэнергию. Вы можете сами регулировать, сколько света нужно и какой источник будет наиболее целесообразным.