Власники часто роблять помилки під час облаштування та оформлення квартир. Про найпоширеніші з них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Сьогодні обговоримо помилки у плануванні та облаштуванні маленьких квартир,

– зазначила Петайкіна.

Поширені помилки у компактних квартирах

Місце для зберігання

За словами дизайнерки інтер'єру, є дві "біди" – недостатньо місць для зберігання чи перебір із шафами. Перед тим як замовляти меблі, продумайте у голові всі предмети (гардеробну, шафи, бібліотеку, полиці).

Габарити меблів

Пам'ятайте, що у маленькій квартирі важливі пропорції меблів. Наприклад, великий диван піде на користь маленькій вітальні.

Багато речей

Якщо квартира скромних розмірів, її потрібно звільнити від зайвого. Непотрібна техніка, сувеніри та посуд – приберіть непотрібне.

Не захаращуйте житло зайвими предметами та речами / Фото pinterest

Одне планування

Зациклюватися на одному варіанті планування – помилка! Іноді потрібно подивитися зовсім інакше, обговорити всі варіанти – це рішення на довгі роки,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

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Зонування

Занадто велика кількість перегородок, ширм, різних варіантів підлоги зроблять приміщення занадто завантаженим.

Не захоплюйтеся зонуванням у невеликій квартирі​ / Фото pinterest

Страх помилитися

Завжди пам'ятайте про те, що фішки, які спрацювали в одній квартирі, стануть жахливим рішенням для іншої. Можна надихатися ідеями, але не слід все копіювати. Для будь-якого житла важливий індивідуальний підхід.

Темні кольори

Темні відтінки слід використовувати обережно, адже при неправильній комбінації вони зроблять кімнату візуально меншою. Водночас світлі кольори є універсальними.