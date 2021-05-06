Власники часто роблять помилки під час облаштування та оформлення квартир. Про найпоширеніші з них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Сьогодні обговоримо помилки у плануванні та облаштуванні маленьких квартир,
– зазначила Петайкіна.
Поширені помилки у компактних квартирах
Місце для зберігання
За словами дизайнерки інтер'єру, є дві "біди" – недостатньо місць для зберігання чи перебір із шафами. Перед тим як замовляти меблі, продумайте у голові всі предмети (гардеробну, шафи, бібліотеку, полиці).
Габарити меблів
Пам'ятайте, що у маленькій квартирі важливі пропорції меблів. Наприклад, великий диван піде на користь маленькій вітальні.
Багато речей
Якщо квартира скромних розмірів, її потрібно звільнити від зайвого. Непотрібна техніка, сувеніри та посуд – приберіть непотрібне.
Не захаращуйте житло зайвими предметами та речами / Фото pinterest
Одне планування
Зациклюватися на одному варіанті планування – помилка! Іноді потрібно подивитися зовсім інакше, обговорити всі варіанти – це рішення на довгі роки,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
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Зонування
Занадто велика кількість перегородок, ширм, різних варіантів підлоги зроблять приміщення занадто завантаженим.
Не захоплюйтеся зонуванням у невеликій квартирі / Фото pinterest
Страх помилитися
Завжди пам'ятайте про те, що фішки, які спрацювали в одній квартирі, стануть жахливим рішенням для іншої. Можна надихатися ідеями, але не слід все копіювати. Для будь-якого житла важливий індивідуальний підхід.
Темні кольори
Темні відтінки слід використовувати обережно, адже при неправильній комбінації вони зроблять кімнату візуально меншою. Водночас світлі кольори є універсальними.