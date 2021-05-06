Владельцы часто делают ошибки во время обустройства и оформления квартир. О самых распространенных из них рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Сегодня обсудим ошибки в планировке и обустройстве маленьких квартир,

– отметила Петайкина.

Распространенные ошибки в компактных квартирах

Место для хранения

По словам дизайнера интерьера, есть две "беды" – недостаточно мест для хранения или перебор со шкафами. Перед тем как заказывать мебель, продумайте в голове все предметы (гардеробную, шкафы, библиотеку, полки).

Габариты мебели

Помните, что в маленькой квартире важны пропорции мебели. Например, большой диван пойдет на пользу маленькой гостиной.

Много вещей

Если квартира скромных размеров, ее нужно освободить от лишнего. Ненужная техника, сувениру и посуда – уберите лишнее.

Не захламляйте жилье лишними предметами и вещами / Фото pinterest

Одна планировка

Зацикливаться на одном варианте планировки – ошибка! Иногда нужно посмотреть совершенно иначе, обсудить все варианты – это решение на долгие годы,

– пояснила дизайнер интерьера.

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Зонирование

Слишком большое количество перегородок, ширм, разных вариантов полов сделают помещение слишком загруженным.

Не увлекайтесь зонированием в небольшой квартире / Фото pinterest

Боязнь ошибиться

Всегда помните о том, что фишки, которые сработали в одной квартире, станут ужасным решением для другой. Можно вдохновляться идеями, но не следует все копировать. Для любого жилья важен индивидуальный подход.

Темные цвета

Темные оттенки следует использовать осторожно, ведь при неправильной комбинации они сделают комнату визуально меньше. В то же время светлые цвета являются универсальными.