Освіжити обстановку у вітальні та створити особливу атмосферу допоможуть кілька прийомів. Детальніше – читайте нижче.

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Як прикрасити вітальню

Текстиль

Текстиль є одним з найпростіших способів освіжити інтер'єр. Краще підібрати 4 сезонних комплекти – літній, осінній, зимовий та весняний, які можна змінювати залежно від пори року. Це різні пледи, подушки, штори та ін. Палітра кольорів може бути різноманітною, головне, щоб вона вписувалася в стиль приміщення.

Гарний текстиль здатний змінити вигляд приміщення / Фото pinterest

Килим

Останніми роками килими отримали "нове життя". Вони не лише комфортні, але й можуть стати родзинкою в інтер'єрі, а також допоможуть зонувати простір. Пам'ятайте, що килим має поєднуватися зі стилем.

Стильний килим прикрасить приміщення​ / Фото pinterest

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Фото, картини, постери

Ще один спосіб освіжити вітальню – підібрати стильні елементи. Це може бути живопис, постери чи фото – все залежить від особистих переваг і стилю, в якому виконаний інтер'єр.

Рамки можуть стати акцентом в інтер'єрі / Фото pinterest

Живі рослини

Кімнатні рослини – безпрограшний варіант, який зробить приміщення "живим", свіжим і соковитим. Більш того, це рішення підійде для будь-якого стилю дизайну, головне – правильно підібрати рослину.

Живі квіти – ідеальне рішення для будь-якого дому / Фото pinterest