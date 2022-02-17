Согласно данным нового исследования Address.ua, несмотря на падение спроса и угрозу вторжения, стоимость однокомнатных квартир в январе выросла на 10,6%, двухкомнатных – на 4%.

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Роман Герасимчук, директор City Development Solutions отметил, что рост цен, прежде всего, связан с удорожанием себестоимости строительства и окончанием зимних акций. Кроме того, большинство покупателей и инвесторов отсрочили покупку жилья.

Январский рост цен на первичном рынке не связан с увеличением спроса, наоборот, спрос значительно снизился, в связи со сложной геополитической ситуацией в стране. Покупку недвижимости отложили на лучший период,

– рассказывает Герасимчук.

Цены на новостройки



Цены на новостройки Киева / Фото Address

По данным портала, в январе 2022 года медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы выросла неравномерно.

стоимость однокомнатных квартир в январе выросла в цене на 10,6% и составила 1 437 долларов за квадратный метр;

цена двухкомнатных – 1 237 долларов за квадратный метр;

медианная цена трехкомнатных квартир составила 1 112 долларов за квадратный метр.

Как распределились цены по районам

Цена квадратного метра в разных районах Киева / Фото Address

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район, где стоимость квадрата составляет 2 506 долларов. На втором месте Шевченковский район, где медианная цена составляет 1 798 долларов за квадратный метр. Цена в Голосеевском районе составила 1 422 долларов за "квадрат". В Подольском и Оболонском районах в январе 2022 года стоимость квадратного метра составила 1256 и 1108 долларов соответственно. Минимальная цена – 978 долларов зафиксирована в Деснянском районе.

Характеристика спроса по районам Киева / Фото Address

По данным портала Address.ua, в январе 2022 наибольший интерес у покупателя вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров объявлений в этом районе составила 26% от общего количества просмотров. Далее в приоритете покупателя Дарницкий район, с долей просмотров 15%. Днепровский, Святошинский и Шевченковский районы – по 11%, Деснянский, Подольский, по 4%. Меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Оболонском районе.

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Спрос на столичную недвижимость

В январе самый высокий спрос имели квартиры в ценовом диапазоне от 50 – 70 тысяч долларов с долей запросов 41%.

На втором месте находилось жилье в диапазоне от 70 тысяч долларов выше – 22%.

Жилищем до 30 тысяч долларов интересовались 19% пользователей.

Спрос на жилье с ценой 30 – 50 тысяч долларов в январе составил 18% запросов в базу данных портала,

Спрос на однокомнатные квартиры в январе 2022 г. был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 48% запросов. Двухкомнатными квартирами интересовались 36% пользователей портала. Трехкомнатные квартиры – 16% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.



Характеристика спроса по площади квартир / Фото Address

При этом самый большой спрос у покупателей был сосредоточен в категории от 50 – 80 метров квадратных, доля таких запросов составляла по 30%.