"Не хочемо більше ризикувати": попит на житло в деокупованих регіонах помітно просів

Попри зацікавленість українців заміським житлом, будинки під Києвом, розташовані у напрямку Житомирської та Варшавської траси, досі купують неохоче. Українців відлякує відлуння окупації Бучі та Ірпеня, а також страхи щодо можливого повторного наступу з Білорусі.

Як розповідають рієлтори, нещодавно кілька угод з продажу житла скасувалися через новини від КМДА про можливу евакуацію з Києва. Хоча мова йшла переважено про столицю, це також впливає і на попит на заміську нерухомість.

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Українці продовжують побоюватися регіонів, які були в окупації

Наразі купити житло з землею на 3 – 5 соток від забудовника у напрямку Житомирської та Варшавської траси можна в середньому за 200 тисяч доларів. Проте мало хто готовий розпочинати ремонт. Тому увага прикута здебільшого до "вторинки". При цьому власники жила готові серйозно поступатися ціною.

Було багато людей з півдня України, які шукали будинки під Києвом. І коли я говорила, що є класні пропозиції у Бучі, Ірпені, Гореничах або Стоянці, казали: "Вибачте, ні. Ми із такого щойно виїхали, не хочемо більше ризикувати, тому навіть не показуйте нам цей напрямок",

– розповідає рієлторк Світлана Бащук.

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Водночас покупці активно цікавляться південним і південно-західним напрямком. Продажі відновилися і у Вишгородському районі. Популярне для заміського житла село Гатне по південному напрямку – від нього всього кілька кілометрів до синьої гілки метро в Києві. Однак і там житло продають значно дешевше.

Зараз популярний Одеський напрямок: Крюківщина, Гатне, Юріївка, Тарасівка – місця, де й раніше було відносно спокійно. Гатне й зараз залишається затребуваним: звідти недалеко до метро Теремки, всього 3 – 4 кілометри. Але ціни просіли всюди,

– додає рієлторка.

За її словами, в Гатному до повномасштабної війни будинки з чистовою обробкою стартували від 180 тисяч доларів, при цьому зараз можна знайти аналогічні об'єкти з готовим ремонтом за 160 – 175 тисяч доларів.

Бащук сподівається, що навесні продажі стрімко підуть вверх. З такою думкою загалом згодні і забудовники, які поки що утримують ціни.