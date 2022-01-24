Таким прогнозом поділився аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. При цьому експерт зазначив, що попит на нерухомість падає з жовтня 2021 року.

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Чому продавцям радять знизити цінник

Чинники, які негативно впливають на бажання змінювати житлові умови:

низька купівельна спроможність населення загалом;

девальвація гривні;

енергетична криза у світі;

політична невизначеність України з імпортерами енергоресурсів

Взимку та пізно восени попит на нерухомість скорочується. А отже, на наступний рік відсутність стабільності у політиці та економіці створює умови для ринку покупця. Але продавці найближчим часом із цим не погодяться,

– розповідає експерт.

За його оцінками, попит на нерухомість у різних сегментах впав у середньому на 30%.

"Ми вважаємо, що у січні-лютому всі чекатимуть, що з настанням весни ситуація повинна змінитися, покупці активізуються. Але якщо відбудеться ескалація конфлікту з РФ, і гривня впаде, то активність на ринку нерухомість буде низькою", – зауважив Болтян.

В поодиноких випадках, на його думку, виграє той покупець, який має конкретну суму грошей на руках і буде готовий купити бажане житло або офіс за готівку. У такому разі продавець, розуміючи перспективи всього року, зможе поступитися, щоб закрити угоду.

Але треба розуміти, що в країні є багато нерухомості, яка була куплена "не на останні гроші", а значить, власники воліють утримувати нерухомість у списку своїх пасивів, але не продавати за ринковими умовами.

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Якщо говорити про вартість квадратного метра, то на тлі інфляційної динаміки можна сміливо чекати, що цінник за квадратний метр збільшиться на 7 – 10% у першому півріччі, але це не означає, що люди продадуть нерухомість за вищими цінами.

Покупці можуть сміливо торгуватися та знижувати ціну на 10 – 15% від заявленої вартості. Те саме стосується й оренди,

– наголошує Болтян.

Водночас, розуміючи ситуацію на ринку, зацікавлена ​​в оренді сторона може сміливо торгуватися.

Грамотний бізнесмен краще здасть приміщення за нижчою ціною, ніж у нього простоюватиме квартира, або офіс,

– підсумовує аналітик.

Поради для тих, хто готується укладати угоди з нерухомістю: