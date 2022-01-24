Попит на житло падає: експерти радять продавцям знижувати ціни
Джерело:UBR
Житло в Україні стане доступнішим. Це актуально для тих, хто вичікував на вдалий момент і має заощадження у готівкових доларах та євро, а також готовий полювати за "квадратами" у конкретних районах.
Таким прогнозом поділився аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. При цьому експерт зазначив, що попит на нерухомість падає з жовтня 2021 року.
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Чому продавцям радять знизити цінник
Чинники, які негативно впливають на бажання змінювати житлові умови:
- низька купівельна спроможність населення загалом;
- девальвація гривні;
- енергетична криза у світі;
- політична невизначеність України з імпортерами енергоресурсів
Взимку та пізно восени попит на нерухомість скорочується. А отже, на наступний рік відсутність стабільності у політиці та економіці створює умови для ринку покупця. Але продавці найближчим часом із цим не погодяться,
– розповідає експерт.
За його оцінками, попит на нерухомість у різних сегментах впав у середньому на 30%.
"Ми вважаємо, що у січні-лютому всі чекатимуть, що з настанням весни ситуація повинна змінитися, покупці активізуються. Але якщо відбудеться ескалація конфлікту з РФ, і гривня впаде, то активність на ринку нерухомість буде низькою", – зауважив Болтян.
В поодиноких випадках, на його думку, виграє той покупець, який має конкретну суму грошей на руках і буде готовий купити бажане житло або офіс за готівку. У такому разі продавець, розуміючи перспективи всього року, зможе поступитися, щоб закрити угоду.
Але треба розуміти, що в країні є багато нерухомості, яка була куплена "не на останні гроші", а значить, власники воліють утримувати нерухомість у списку своїх пасивів, але не продавати за ринковими умовами.
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Якщо говорити про вартість квадратного метра, то на тлі інфляційної динаміки можна сміливо чекати, що цінник за квадратний метр збільшиться на 7 – 10% у першому півріччі, але це не означає, що люди продадуть нерухомість за вищими цінами.
Покупці можуть сміливо торгуватися та знижувати ціну на 10 – 15% від заявленої вартості. Те саме стосується й оренди,
– наголошує Болтян.
Водночас, розуміючи ситуацію на ринку, зацікавлена в оренді сторона може сміливо торгуватися.
Грамотний бізнесмен краще здасть приміщення за нижчою ціною, ніж у нього простоюватиме квартира, або офіс,
– підсумовує аналітик.
Поради для тих, хто готується укладати угоди з нерухомістю:
- покупцям – вибрати локацію, визначити реальні середні ціни та розуміти всі плюси та мінуси нерухомості, які можуть стати в пригоді в момент торгу з продавцями;
- продавцям – якщо є чітке розуміння готовності вийти на швидку угоду, слід піти на компроміси та навіть зробити знижку, щоб укласти договір, оскільки значних цінових коливань у цьому сегменті найближчими роками не передбачається.