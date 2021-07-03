Популярністю користуються таунхауси та невеликі котеджі. За скільки можна купити нерухомість недалеко від столиці, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Не проґавте Як вигідно купити квартиру в Україні: названо простий спосіб

Що відбувається на ринку заміської нерухомості

Ажіотажний попит на заміські котеджі виник у 2020 році. Він був обумовлений карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Тоді об'єкти шукали переважно для оренди. Тепер же високою популярністю користується покупка нерухомості за містом.

За словами експертки, у порівнянні з 2019 роком попит на житло під Києвом (у 20 – 40 кілометрах) виріс на 40%. Найчастіше українці вибирають таунхауси та недорогі котеджі.

У 80% випадків покупці шукають житло площею від 70 до 130 квадратних метрів на первинному ринку. Важливим фактором є інфраструктура (наявність ТРЦ, ресторанів та ін.) та транспортна розв'язка, а також хоча б невелика територія біля будинку.

Житло поблизу Києва має попит / Фото Pixabay

Цікаво Мрії про житло доведеться відкласти: як податкова ідея уряду вдарить по українцях

Менеджери вищої ланки та власники власного бізнесу підшукують елітні варіанти – будинки по 200 – 250 "квадратів" з басейном у закритих котеджних містечках.

На вторинному ринку нерухомості вибирають житло, побудоване в останні 5 – 7 років, з ремонтом.

Середній чек – на рівні 75 – 90 тисяч доларів. Однак якщо ми говоримо про економ-варіанти таунхаусів у передмісті столиці, можна знайти варіанти й на 20 – 30 тисяч дешевші, але тоді площа всього будинку не перевищує зазвичай 60 – 75 квадратних метрів,

– пояснила Вікторія Берещак.

Як вибрати будинок: основні пункти