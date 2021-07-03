Попит зріс на 40%: за скільки можна купити будинок під Києвом
Джерело:The Page
Українці все частіше придивляються й купують нерухомість за містом. Якщо говорити про Київ, попит на подібні об'єкти в радіусі 40 кілометрів виріс на 40%.
Популярністю користуються таунхауси та невеликі котеджі. За скільки можна купити нерухомість недалеко від столиці, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
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Що відбувається на ринку заміської нерухомості
Ажіотажний попит на заміські котеджі виник у 2020 році. Він був обумовлений карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Тоді об'єкти шукали переважно для оренди. Тепер же високою популярністю користується покупка нерухомості за містом.За словами експертки, у порівнянні з 2019 роком попит на житло під Києвом (у 20 – 40 кілометрах) виріс на 40%. Найчастіше українці вибирають таунхауси та недорогі котеджі.
У 80% випадків покупці шукають житло площею від 70 до 130 квадратних метрів на первинному ринку. Важливим фактором є інфраструктура (наявність ТРЦ, ресторанів та ін.) та транспортна розв'язка, а також хоча б невелика територія біля будинку.
Житло поблизу Києва має попит / Фото Pixabay
Цікаво Мрії про житло доведеться відкласти: як податкова ідея уряду вдарить по українцяхМенеджери вищої ланки та власники власного бізнесу підшукують елітні варіанти – будинки по 200 – 250 "квадратів" з басейном у закритих котеджних містечках.
На вторинному ринку нерухомості вибирають житло, побудоване в останні 5 – 7 років, з ремонтом.
Середній чек – на рівні 75 – 90 тисяч доларів. Однак якщо ми говоримо про економ-варіанти таунхаусів у передмісті столиці, можна знайти варіанти й на 20 – 30 тисяч дешевші, але тоді площа всього будинку не перевищує зазвичай 60 – 75 квадратних метрів,
– пояснила Вікторія Берещак.
Як вибрати будинок: основні пункти
- Розташування та транспортна доступність.
- Якість будинку та його наповнення (каналізація, труби, водопровід, стіни, вікна, двері).
- Інфраструктура (наявність соціальних об'єктів, зон відпочинку, торгових центрів та ін.).