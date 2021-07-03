Спрос вырос на 40%: за сколько можно купить дом под Киевом

Украинцы все чаще присматриваются и приобретают недвижимость за городом. Если говорить о Киеве, спрос на подобные объекты в радиусе 40 километров вырос на 40%.

Популярностью пользуются таунхаусы и небольшие коттеджи. За сколько можно купить недвижимость недалеко от столицы, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Что происходит на рынке загородной недвижимости

Ажиотажный спрос на загородные коттеджи возник в 2020 году. Он был обусловлен карантинными ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда объекты искали преимущественно для аренды. Теперь же высокой популярностью пользуется покупка недвижимости за городом.

По словам эксперта, в сравнении с 2019 годом спрос на жилье под Киевом (в 20 – 40 километрах) вырос на 40%. Чаще всего украинцы выбирают таунхаусы и недорогие коттеджи.

В 80% случаев покупатели ищут жилье площадью от 70 до 130 квадратных метров на первичном рынке. Важным фактором является инфраструктура (наличие ТРЦ, ресторанов и пр.) и транспортная развязка, а также хотя бы небольшая территория у дома.

Жилье под Киевом пользуется спросом / Фото Pixabay

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Менеджеры высшего звена и владельцы собственного бизнеса подыскивают элитные варианты – дома по 200 – 250 "квадратов" с бассейном в закрытых коттеджных городках.

На вторичном рынке недвижимости выбирают жилье, построенное в последние 5 – 7 лет, с ремонтом.

Средний чек – на уровне 75 – 90 тысяч долларов. Однако если мы говорим об эконом-вариантах таунхаусов в пригороде столицы, можно найти варианты и на 20 – 30 тысяч дешевле, но тогда площадь всего дома не превышает обычно 60 – 75 квадратных метров,

– пояснила Виктория Берещак.

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