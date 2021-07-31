Вітальня – місце, яке є візитною карткою вашого будинку. Корисними порадами для її облаштування поділилася дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Що врахувати при оформленні вітальні
- Якщо ви з'єднали кухню і вітальню, не використовуйте різні види штор у цьому приміщенні. Пам'ятайте, що в єдиному просторі повинні бути однакові штори.
- У кухні-вітальні використовуйте одне підлогове покриття. Нині популярні варіанти з зонуванням (наприклад, плитка і ламінат). Такий варіант допускається лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що поєднання не здешевить інтер'єр.
- Меблі у приміщенні мають бути різними. Гарнітури, які багато років були в моді, вже неактуальні. Міксуйте предмети з різних колекцій.
Різні меблі – це стильно й функціонально / Фото pinterest
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- Шкіряні та дивани та крісла – невдалий варіант для вітальні, адже це приміщення має бути затишним і сімейним. Вибирайте м'які та приємні тканини.
- Якщо ви використовуєте люстри над столом, вони повинні бути з однієї колекції чи зовсім однаковими.
- У моді – східні килими. Але важливо розуміти, що цей елемент має поєднуватися з іншим текстилем у кімнаті.
- Якщо вам потрібно заощадити місце, розгляньте круглий стіл-трансформер на одній ніжці. Прямокутні моделі завжди займають більше місця.