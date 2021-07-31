Цього можна уникнути, якщо звернутися до професіоналів. Але якщо ви вирішили робити ремонт самостійно, ці 10 лайфхаків вам точно сподобаються. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.
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Очевидні речі для дизайнерки інтер'єру можуть бути зовсім незвичайними для людей інших сфер. Так виявилося з більшістю цих маленьких лайфхаків,
– зазначила Лошакова.
Що передбачити вдома: лайфхаки
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Майстер-вимикач
Передбачте єдиний вимикач біля входу, який відключає світло у всій квартирі. Такий самий можна встановити на розетки (важливо: холодильник і WI-FI потрібно виключити).
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Один кран з проточною та питною водою
Дизайнерка інтер'єру уточнила, що це функціонально та зручно, адже невеликий прихований фільтр для води – значно краще за страшні бутлі.
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Ручка вхідних дверей з відбитком пальця
Дивовижне рішення, яке показало свою ефективність у багатьох квартирах. Ключі можна більше не носити. Додатково, правда, краще ставити замок для тривалих поїздок,
– додала Катя Лошакова.
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Бездротова зарядка у стільниці приліжкової тумби
Це зручно, адже під ногами не буде жодних дротів.
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Дрібна побутова техніка у шафках з розетками
Для того щоб не заставляти різними приладами робочу поверхню, її можна зручно розмістити у шафах, а для використання просто відкривати дверцята.
Сучасні технології дозволяють зробити житло максимально функціональним / Фото Pixabay
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Датчик протікання води
Він є частиною системи "Розумний будинок" і керується зі смартфона. У разі виявлення великої кількості води перекриває труби.
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Розетки з USB-виходами
Цей варіант дозволить безпосередньо заряджати будь-які гаджети й дуже просто реалізується.
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Робот-пилосос
Про цей винахід можна не говорити. Поки вас немає вдома, він зробить прибирання.
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Сушильна машина
Це зручно, функціонально та практично. Можна забути про розкладну сушарку посеред квартири.
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Датчики руху для нічного підсвічування
Класне рішення для ванної або коридорів. Робіть підсвічування на рівні ніг (можна під навісними меблями) і ставте на нього датчики. Вночі яскраве світло не сліпить і всім комфортно,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.