Цього можна уникнути, якщо звернутися до професіоналів. Але якщо ви вирішили робити ремонт самостійно, ці 10 лайфхаків вам точно сподобаються. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Очевидні речі для дизайнерки інтер'єру можуть бути зовсім незвичайними для людей інших сфер. Так виявилося з більшістю цих маленьких лайфхаків,
– зазначила Лошакова.

Що передбачити вдома: лайфхаки

  • Майстер-вимикач

Передбачте єдиний вимикач біля входу, який відключає світло у всій квартирі. Такий самий можна встановити на розетки (важливо: холодильник і WI-FI потрібно виключити).

  • Один кран з проточною та питною водою

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що це функціонально та зручно, адже невеликий прихований фільтр для води – значно краще за страшні бутлі.

  • Ручка вхідних дверей з відбитком пальця

Дивовижне рішення, яке показало свою ефективність у багатьох квартирах. Ключі можна більше не носити. Додатково, правда, краще ставити замок для тривалих поїздок,
– додала Катя Лошакова.

  • Бездротова зарядка у стільниці приліжкової тумби

Це зручно, адже під ногами не буде жодних дротів.

  • Дрібна побутова техніка у шафках з розетками

Для того щоб не заставляти різними приладами робочу поверхню, її можна зручно розмістити у шафах, а для використання просто відкривати дверцята.

Сучасні технології дозволяють зробити житло максимально функціональним / Фото Pixabay

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  • Датчик протікання води

Він є частиною системи "Розумний будинок" і керується зі смартфона. У разі виявлення великої кількості води перекриває труби.

  • Розетки з USB-виходами

Цей варіант дозволить безпосередньо заряджати будь-які гаджети й дуже просто реалізується.

  • Робот-пилосос

Про цей винахід можна не говорити. Поки вас немає вдома, він зробить прибирання.

  • Сушильна машина

Це зручно, функціонально та практично. Можна забути про розкладну сушарку посеред квартири.

  • Датчики руху для нічного підсвічування

Класне рішення для ванної або коридорів. Робіть підсвічування на рівні ніг (можна під навісними меблями) і ставте на нього датчики. Вночі яскраве світло не сліпить і всім комфортно,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.