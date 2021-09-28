Пожежна частина №1 у штаті Род-Айленд була побудована в 1885 році та використовувалася за призначенням до 1915 року. Нагорі пожежної частини знаходиться 19-метрова вежа, початкове призначення якої залишається нез'ясованим.

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Фасад будівлі / Фото Realtor

Більшість тогочасних пожежних частин були простими та утилітарними, тож декоративність цієї будівлі викликає чимало питань. Агент з нерухомості Мішель Драм пояснює, що вежа мала одне з двох застосувань. Ймовірно, вона виконувала роль оглядового майданчика, який пришвидшував виявлення пожеж. Інша версія стверджує, що ця територія дозволяла пожежникам висушити шланги.

Фасад будівлі / Фото Realtor

У 1938 році ураган зірвав вежу, але в 1990 році її відбудували. Незабаром будівля була виставлена на продаж. У 1991 році нові власники почали капітальний ремонт.

На другому поверсі розміщено офіси / Фото Realtor

Новим мешканцям вдалося перетворити пожежну частину в багатофункціональну будівлю з офісами та житловою площею.

Інтер'єр колишньої пожежної частини

Перший поверх використовується, як квартира / Фото Realtor

Нові власники намагалися зберегти якомога більше оригінальних елементів. Відтак в приміщенні залишилися оригінальні двері, а цегла – досі оголена.

Сучасний вигляд пожежної частини зсередини / Фото Realtor

Візуалізації, які показують, як можна оновити приміщення / Фото Realtor

На першому поверсі розташована окрема квартира, яка здається в оренду туристам. Другий поверх – це здебільшого робоча зона зі склоблоком та оригінальними дерев'яними балками. Важливо й те, що вся техніка та 2 ванні кімнати в повному порядку.

В приміщенні зберігся спусковий стовп / Фото Realtor

Види з тераси та вежі – одні з найкращих в місті. Тут можуть з легкістю розміститися 4 – 5 осіб, тому агент з нерухомості радить новим власникам облаштувати розкішну відпочинкову зону.

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Краєвид з тераси / Фото Realtor

Краєвид з тераси / Фото Realtor