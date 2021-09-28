Пожарная часть №1 в штате Род-Айленд была построена в 1885 году и использовалась по назначению до 1915 года. Наверху пожарной части находится 19-метровая башня, изначальное предназначение которой остается невыясненным.

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Фасад здания / Фото Realtor

Большинство тогдашних пожарных частей были простыми и утилитарными, поэтому декоративность этого здания вызывает немало вопросов. Агент по недвижимости Мишель Драм объясняет, что башня имела одно из двух применений. Вероятно, она выполняла роль смотровой площадки, что ускоряло обнаружение пожаров. Другая версия утверждает, что эта территория позволяла пожарным сушить шланги.

Фасад здания / Фото Realtor

В 1938 году ураган сорвал башню, но в 1990 году ее восстановили. Вскоре здание было выставлено на продажу. В 1991 году новые владельцы начали капитальный ремонт.

На втором этаже размещены офисы / Фото Realtor

Новым жителям удалось превратить пожарную часть в многофункциональное здание с офисами и жилой площадью.

Интерьер бывшей пожарной части

Первый этаж используется как квартира / Фото Realtor

Новые владельцы пытались сохранить как можно больше оригинальных элементов. Поэтому в помещении остались оригинальные двери, а кирпич – до сих пор обнажен.

Современный вид пожарной части изнутри / Фото Realtor

Визуализации, которые показывают, как можно обновить помещения / Фото Realtor

На первом этаже расположена отдельная квартира, которая сдается в аренду туристам. Второй этаж – это в основном рабочая зона из стеклоблоков и с оригинальными деревянными балками. Важно и то, что вся техника и 2 ванные комнаты в полном порядке.

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В помещении сохранился спусковой столб / Фото Realtor

Виды с террасы и башни – одни из лучших в городе. Здесь могут с легкостью разместиться 4 – 5 человек, поэтому агент по недвижимости советует будущим владельцам обустроить роскошную зону отдыха.

Вид с террасы / Фото Realtor

Вид с террасы / Фото Realtor