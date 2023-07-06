Як часто треба змінювати постіль влітку: не нехтуйте цим правилом

Постіль треба змінювати потрібну кількість разів, адже так ми дбаємо про чистоту та гарний сон. Літом це треба робити ще частіше, ніж в інші пори року.

На постелі осідають відмерлі епітеліальні клітини, кліщі, виділення та різний бруд. Ніхто ж не хоче на цьому спати? Якщо взимку простирадла достатньо міняти кожні 10 днів, то влітку цю процедуру бажано повторювати частіше. Тому, якщо ви хочете уникнути непотрібних ризиків для здоров'я, дотримуйтесь цих простих інструкцій.

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Як часто потрібно змінювати й прати постіль влітку

У спекотну пору ми більше пітніємо. І нерідко в цей період року навіть не одягаємо піжаму, яка зазвичай виконує важливу функцію "фільтра" між нами, простирадлом і матрацом.

Тож не дивно, що постільна білизна легше забруднюється. Ось чому варто змінювати та прати її принаймні двічі на тиждень. Ви будете спати не лише на чистому простирадлі, а й на свіжому та пахучому. У цьому випадку також важливий вибір тканини. Ідеально використовувати простирадла з бавовни.

У спекотну пору змінюйте постіль два рази на тиждень / Фото Pexels

Ось ще одна корисна хитрість: іноді влітку, щоб ретельно випрати і продезінфікувати постільну білизну, звичайного прання в машинці може бути недостатньо. У цих випадках доцільно вдатися до деяких надзвичайно дієвих "бабусиних хитрощів".

Наприклад, ви можете додати в барабан мірну чашку перкарбонату натрію або бікарбонату натрію. У такий спосіб точно вдасться позбутися усіх плям та усунути неприємний запах.

Також варто знати, що нову постіль треба купувати кожні 2 – 3 роки. Щоб постільна білизна не так швидко зношувалася, придбайте ще один комплект і чергуйте їх між праннями.