Синій з білим в дизайні інтер'єру: 5 ідей, як можна використовувати це класичне поєднання
Джерело:Homes & Gardens
Класичне поєднання синього та білого обожнюють усі дизайнери інтер'єрів за його незмінну привабливість. Якщо ви також любите ці кольори, але не знаєте, як їх правильно використати, – читайте далі.
"Синій можна використовувати в будь-якій кімнаті в будинку завдяки широкому спектру доступних відтінків: від ніжних світло-блакитних, враховуючи качине яйце або небесно-блакитний до яскравих електричних відтінків, таких як кобальт або королівський синій, і глибоких темно-синіх відтінків", – пояснює провідний фахівець Домінік Майленд.
Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові
Варіантів, як саме використовувати поєднання синього та білого, може бути безліч. Ми пропонуємо 5 позачасових, популярних і дуже простих ідей.