Пральна кімната в квартирі: навіщо вона потрібна і в чому переваги

Пральна кімната стала користуватися популярністю у дизайнерів інтер'єру і власників квартир не так давно. Однак багато з них дуже задоволені наявністю такого приміщення вдома.

Це пов'язано з перевагами пральної кімнати. Про них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Дизайн інтер'єру – це не лише про красу і витонченість, це в першу чергу про функціональність і зручність. Потрібно організувати простір таким чином, щоб будь-яке заняття у будинку виконувалося з легкістю. Наприклад, прання і прасування одягу,

– зазначила Пашковська.

Навіщо потрібна пральна кімната

Облаштування окремої пральної кімнати у квартирі, за словами дизайнерки інтер'єру, є кроком в оптимізації житлового простору.

житлового простору. Якщо правильно спланувати пральну кімнату, на невеликій площі можна розмістити багато речей.

Наявність пральної кімнати дозволить розвантажити інші житлові приміщення і полегшити домашні клопоти.

Пральна кімната може бути компактною / Фото pinterest

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Перед облаштуванням пральної кімнати, сплануйте всі деталі / Фото pinterest

Важливо передбачити хорошу вентиляцію, освітлення та гідроізоляцію підлоги. При розміщенні обладнання пам'ятайте про зручність – уявляйте, як завантажуєте пральну машинку, як прасуєте і де сушите речі,

– порадила Анна Пашковська.

Пральня дозволить розвантажити інші кімнати​ / Фото pinterest