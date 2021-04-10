Пральна кімната в квартирі: навіщо вона потрібна і в чому переваги

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Пральна кімната стала користуватися популярністю у дизайнерів інтер'єру і власників квартир не так давно. Однак багато з них дуже задоволені наявністю такого приміщення вдома.
Це пов'язано з перевагами пральної кімнати. Про них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
Читайте Як зробити круте житло зі смартквартири: 3 обов'язкових пункти
Дизайн інтер'єру – це не лише про красу і витонченість, це в першу чергу про функціональність і зручність. Потрібно організувати простір таким чином, щоб будь-яке заняття у будинку виконувалося з легкістю. Наприклад, прання і прасування одягу,
– зазначила Пашковська.
Пральна кімната може бути компактною / Фото pinterest
Цікаво Ванна, що стоїть окремо: усі плюси та мінуси модного рішення
Перед облаштуванням пральної кімнати, сплануйте всі деталі / Фото pinterest
Важливо передбачити хорошу вентиляцію, освітлення та гідроізоляцію підлоги. При розміщенні обладнання пам'ятайте про зручність – уявляйте, як завантажуєте пральну машинку, як прасуєте і де сушите речі,
– порадила Анна Пашковська.
Пральня дозволить розвантажити інші кімнати / Фото pinterest