Прачечная комната в квартире: зачем она нужна и в чем преимущества
Прачечная комната стала пользоваться популярностью у дизайнеров интерьера и владельцев квартир не так давно. Однако многие очень довольны наличием такого помещения дома.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Это связано с преимуществами прачечной комнаты. О них рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Дизайн интерьера – это не только про красоту и изящность, это в первую очередь про функциональность и удобство. Нужно организовать пространство таким образом, чтобы любое занятие в доме выполнялось с легкостью. Например, стирка и глажка одежды,
– отметила Пашковская.
Зачем нужна прачечная комната
- Обустройство отдельной прачечной комнаты в квартире, по словам дизайнера интерьера, является шагом в оптимизации жилого пространства.
- Если правильно спланировать постирочную, на небольшой площади можно разместить много вещей.
- Наличие прачечной комнаты позволит разгрузить другие жилые помещения и облегчить домашние хлопоты.
Прачечная комната может быть компактной / Фото pinterest
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Перед обустройством прачечной комнаты, спланируйте все детали / Фото pinterest
Важно предусмотреть хорошую вентиляцию, освещение и гидроизоляцию пола. При размещении оборудования помните об удобстве – представляйте, как загружаете стиральную машинку, как гладите и где сушите вещи,
– посоветовала Анна Пашковская.
Постирочная позволит разгрузить другие комнаты / Фото pinterest
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