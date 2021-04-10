Ванна, що стоїть окремо: усі плюси і мінуси модного рішення
Ванна, яка стоїть окремо, – красиве і стильне рішення, яке отримало багато шанувальників. При цьому у нього є як плюси, так і мінуси.
Джерело:Інстаграм Alexandra Crystal
Перед тим як встановлювати подібну ванну, потрібно врахувати деякі нюанси. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.
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Для ванни, яка стоїть окремо, бажано мати достатньо місця для установки. Але оскільки якихось стійких правил немає на цей рахунок, можна її встановити у невеликому приміщенні,
– зазначила Alexandra Crystal.
Що потрібно врахувати
- За словами дизайнерки інтер'єру, важливо, щоб навколо ванни були відступи – 250 мм мінімум з кожного боку. Це потрібно для того, було можливе прибирання по периметру.
- Ванну можна приставити до однієї зі стін – це дозволить зекономити місце. Але варто враховувати, що у такому разі її головна функція втрачається.
- Для того щоб використовувати ванну, що стоїть окремо, знадобиться нестандартне підключення, тому потрібно монтувати подіум під неї.
- Ті, хто любить приймати душ, повинні враховувати, що у такій ванні це зробити проблематично.
Ванна, що cтоїть окремо – відмінний варіант для релаксу / Фото pinterest
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Що потрібно зробити перед установкою ванни
- Визначтеся, чи достатньо місця для її установки.
- Якщо ви любите приймати душ, його потрібно зробити окремо.
- Прорахуйте витрати: ванна, яка стоїть окремо, – не бюджетний варіант. Крім того, знадобиться недешевий змішувач.
Ванна, що стоїть окремо, – небюджетний варіант / Фото pinterest
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