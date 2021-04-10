Ванна, яка стоїть окремо, – красиве і стильне рішення, яке отримало багато шанувальників. При цьому у нього є як плюси, так і мінуси.

Перед тим як встановлювати подібну ванну, потрібно врахувати деякі нюанси. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Для ванни, яка стоїть окремо, бажано мати достатньо місця для установки. Але оскільки якихось стійких правил немає на цей рахунок, можна її встановити у невеликому приміщенні,

– зазначила Alexandra Crystal.

Що потрібно врахувати

За словами дизайнерки інтер'єру, важливо, щоб навколо ванни були відступи – 250 мм мінімум з кожного боку. Це потрібно для того, було можливе прибирання по периметру.

– 250 мм мінімум з кожного боку. Це потрібно для того, було можливе прибирання по периметру. Ванну можна приставити до однієї зі стін – це дозволить зекономити місце . Але варто враховувати, що у такому разі її головна функція втрачається.

. Але варто враховувати, що у такому разі її головна функція втрачається. Для того щоб використовувати ванну, що стоїть окремо, знадобиться нестандартне підключення , тому потрібно монтувати подіум під неї.

, тому потрібно монтувати подіум під неї. Ті, хто любить приймати душ, повинні враховувати, що у такій ванні це зробити проблематично.

Ванна, що cтоїть окремо – відмінний варіант для релаксу / Фото pinterest

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Що потрібно зробити перед установкою ванни

Визначтеся, чи достатньо місця для її установки.

Якщо ви любите приймати душ, його потрібно зробити окремо.

Прорахуйте витрати: ванна, яка стоїть окремо, – не бюджетний варіант. Крім того, знадобиться недешевий змішувач.

Ванна, що стоїть окремо, – небюджетний варіант / Фото pinterest