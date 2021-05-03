Найпростіший та найбільш практичний вихід – кухня. Як встановити пральну машину на кухні, і що потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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На жаль, у сучасних квартирах нечасто можна похвалитися великими площами ванних кімнат. Тому при заповненні ТЗ на дизайн-проєкт виникає гостре питання: куди ж розмістити пральну машинку? Іноді єдиний зручний та логічний варіант – це поставити пралку на кухні,

– зазначила Петрякова.

Пральна машина на кухні: нюанси й особливості

Якщо ви зупинили вибір на вбудованій пральній машинці, головне – продумати підключення води та електровиведення . В ідеалі зробити їх в сусідньому ящику, щоб пралка стала впритул у кухні. До того ж так зручніше вимкнути машинку з розетки, не витягуючи її саму.

. В ідеалі зробити їх в сусідньому ящику, щоб пралка стала впритул у кухні. До того ж так зручніше вимкнути машинку з розетки, не витягуючи її саму. Якщо ви хочете зробити одну секцію вужчою , ніж інші, та вмонтувати під неї пральну машину, слід вибирати вузьку модель машинки.

, ніж інші, та вмонтувати під неї пральну машину, слід вибирати вузьку модель машинки. Висота.

Для того щоб можна було вбудувати пральну машину під стільницю кухонного гарнітура стандартної висоти (850 мм), з агрегату необхідно зняти кришку. У деяких моделях це зробити неможливо – точніше безглуздо, через панель управління, яка заходить на кришку (чи потрібно вибирати модель з нестандартною висотою). Якщо дозволяє ваш зріст, тоді можна просто замовити кухню вище, ніж стандартна висота, та вмістити в неї звичайну машинку,

– пояснила Валентина Петрякова.

Для установки пральної машини на кухні, потрібно врахувати кілька правил / Фото pinterest

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Порошок і кондиціонер. Найчастіше стільниця нависає над фасадами, тому засипати пральний порошок буде незручно. Розв'язати проблему можна двома способами: або засипати мийні засоби в барабан, або проєктувати кухню так, щоб стільниця була упритул.

Пам'ятайте: обов'язково робляться зазори між боковинами та самою пральною машинкою, оскільки під час прання машинка вібрує. Продумайте секцію на кухні, де ви будете зберігати хімію для прання та як ви розмістите кошик для брудної білизни,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.