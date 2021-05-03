Для того щоб результат порадував господарів, а приміщення було зручним, потрібно грамотно продумати всі дії. Як створити ідеальну ванну розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.
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Незважаючи на те, що смаки (і можливості) у всіх різні, ці поради будуть актуальні абсолютно для всіх ванних кімнат,
– зазначила Кузіна.
- Бічне підсвічування дзеркал. За словами дизайнерки інтер'єру, слід брати нейтральний чи теплий білий колір лампочок. Якщо не продумати підсвічування, обличчя буде погано видно.
- Душ. Якщо ви вирішили встановлювати душову кабіну, її краще зробити "у будівельному виконанні". Звичайні кабіни – вже неактуальні.
- Шторка. У ванній кімнаті краще використовувати скляні перегородки чи сучасні штори, які нагадують портьєри.
Ванна повинна бути функціональною та зручною / Фото pinterest
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Не використовуйте металеві кутові сітки на присосках. Так, вони можуть бути дуже практичні, але зовні здешевлять будь-який інтер'єр. Організуйте зберігання у вбудованих нішах чи на підвісних полицях, або в плетених кошиках,
– порекомендувала Олена Кузіна.
- Місця зберігання у ванній кімнаті потрібно продумати обов'язково. Це можуть бути шафи, тумба під раковину, полки над інсталяцією унітазу.
- Глянцеве плитка може використовуватися тільки на стінах. Для підлоги вибирайте матові варіанти, оскільки глянцева плитка дуже слизька.
- Рушникосушку слід розглянути електричну, а не водяну. Її можна увімкнути і вимкнути в будь-який момент. Це зручно й практично.