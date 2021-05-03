Для того щоб результат порадував господарів, а приміщення було зручним, потрібно грамотно продумати всі дії. Як створити ідеальну ванну розповіла дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.

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Незважаючи на те, що смаки (і можливості) у всіх різні, ці поради будуть актуальні абсолютно для всіх ванних кімнат,

– зазначила Кузіна.

Бічне підсвічування дзеркал . За словами дизайнерки інтер'єру, слід брати нейтральний чи теплий білий колір лампочок. Якщо не продумати підсвічування, обличчя буде погано видно.

. За словами дизайнерки інтер'єру, слід брати нейтральний чи теплий білий колір лампочок. Якщо не продумати підсвічування, обличчя буде погано видно. Душ. Якщо ви вирішили встановлювати душову кабіну, її краще зробити "у будівельному виконанні". Звичайні кабіни – вже неактуальні.

Якщо ви вирішили встановлювати душову кабіну, її краще зробити "у будівельному виконанні". Звичайні кабіни – вже неактуальні. Шторка. У ванній кімнаті краще використовувати скляні перегородки чи сучасні штори, які нагадують портьєри.

Ванна повинна бути функціональною та зручною / Фото pinterest

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