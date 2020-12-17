Пральна машина у шафі: що потрібно передбачити
Пральна машина у шафі – рішення, яке користується попитом як серед дизайнерів, так і серед власників квартир і будинків.
Що потрібно передбачити, якщо ви вирішили заховати пральну і сушильну машину в шафу, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар в Instagram.
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4 нюанси, які потрібно врахувати
1. Комунікації
- Продумайте розетку і підведення каналізації.
- Сушильному автомату знадобиться розетка (підведення каналізації залежить від моделі).
2. Запаси і розміри
- Між стінками шафи і машинками необхідно залишити по 50 мм, ззаду – не менше 70 мм.
- Ми залишаємо запас на дверцята і відкривання (розпашні або розсувні).
- Зверху потрібен зазор до 200 мм.
Пральна машинка у шафі – стильне рішення / Фото roomble
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4. Вентиляція
- якщо у вас розпашні дверці, обов'язково враховуйте їхні розміри у відкритому вигляді, щоб вони не заважали в побуті.
- зручний варіант – розсувні двері шафи, проте вони займають більше місця (механізм).
- можна відмовитися від дверей шафи і зробити її відкритою.
5. Безпека
Якщо ставите сушильний автомат на пральну машину, робіть це за допомогою спеціальної сполучної планки, тоді ймовірність обвалу конструкції мінімальна, – порадила Бондар.
Також дизайнерка інтер'єру порекомендувала купити спеціальний антивібраційний килимок, якщо боїтеся, що пральна машина почне "стрибати".
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