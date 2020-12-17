Пральна машина у шафі – рішення, яке користується попитом як серед дизайнерів, так і серед власників квартир і будинків.

Що потрібно передбачити, якщо ви вирішили заховати пральну і сушильну машину в шафу, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар в Instagram.

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4 нюанси, які потрібно врахувати

1. Комунікації

Продумайте розетку і підведення каналізації.

Сушильному автомату знадобиться розетка (підведення каналізації залежить від моделі).

2. Запаси і розміри

Між стінками шафи і машинками необхідно залишити по 50 мм, ззаду – не менше 70 мм.

Ми залишаємо запас на дверцята і відкривання (розпашні або розсувні).

Зверху потрібен зазор до 200 мм.

Пральна машинка у шафі – стильне рішення / Фото roomble

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4. Вентиляція

Увага! Після використання необхідно відкривати шафу, щоб просушити її.

якщо у вас розпашні дверці, обов'язково враховуйте їхні розміри у відкритому вигляді, щоб вони не заважали в побуті.

зручний варіант – розсувні двері шафи, проте вони займають більше місця (механізм).

можна відмовитися від дверей шафи і зробити її відкритою.

5. Безпека

Якщо ставите сушильний автомат на пральну машину, робіть це за допомогою спеціальної сполучної планки, тоді ймовірність обвалу конструкції мінімальна, – порадила Бондар.

Також дизайнерка інтер'єру порекомендувала купити спеціальний антивібраційний килимок, якщо боїтеся, що пральна машина почне "стрибати".