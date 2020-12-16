Як замаскувати електрощиток в інтер'єрі: 8 підказок
Електрощиток – важливий технічний вузол, без якого не обійтися. Тому його необхідно правильно вписати в інтер'єр передпокою.
Як це зробити, щоб зберегти доступ до електрощитку, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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8 ідей від дизайнерки інтер'єру
- Одне з найпростіших рішень – вписати електрощиток у шафу. У такому разі шафу слід почати прямо від стіни.
- Перенести щиток у господарське приміщення.
- Сховати під красивою ключницею (вона повинна вписуватися в загальний стиль приміщення).
- Зробити декоративні дверцята.
Електрощиток можна замаскувати / Фото prihozhaya.guru
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- Розглянути готові варіанти: деякі виробники пропонують різні дверки (дзеркальні, з картинами та ін.).
- Пофарбувати електрощиток у колір стіни. У виробників деяких щитків можна замовити фарбування дверцят по палітрі RAL.
- Повісьте картину або постер поверх електрощитка.
- Якщо немає можливості заховати щиток – зробіть його акцентом.
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