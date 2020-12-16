Приліжкова тумба – предмет не тільки стильний, але і практичний. Його зручно використовувати у спальні і вітальні.

Що потрібно врахувати при виборі приліжкової тумби, розповіла дизайнерка інтер'єру з нікнеймом design_dizart в Instagram.

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Як вибрати ту саму тумбу, коли їх так багато? Як підібрати розмір, з ящиками або без, купувати широку або вузьку тумбу? Перше, що потрібно зробити, це визначитися для чого потрібна вам ця тумба: щоб кілька улюблених книг було під рукою, скляночка води була поруч, поставити світильник, у ящику зберігати піжаму або покласти лише один телефон, – зазначила design_dizart.

Основні критерії при виборі тумби

Висота. Найзручніший варіант – коли тумба йде врівень з ліжком.

Найзручніший варіант – коли тумба йде врівень з ліжком. Ширина. Цей момент залежить від ліжка. Якщо у вас двоспальне або односпальне ліжко – підійде тумба 50 см і менше. Для ліжок ширше – вибирайте більш габаритну тумбу.

Цей момент залежить від ліжка. Якщо у вас двоспальне або односпальне ліжко – підійде тумба 50 см і менше. Для ліжок ширше – вибирайте більш габаритну тумбу. Глибина. Оптимально – до 50 см, але може бути і менше. Все залежить від її призначення і ваших побажань.

Розмір тумби залежить габаритів ліжка / Фото pinterest

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Головний принцип – поєднання з ліжком і співмірність. Якщо у ліжка масивне узголів'я – тонкі тумби вам не підійдуть. Конструкція тумби залежить від ваших звичок. Якщо ви хочете покласти поруч телефон – це один варіант. Якщо ж плануєте там зберігати косметику, книги або поставити світильник – це інша конструкція. Якщо у вас невелика спальня – придивіться "повітряні" варіанти – підвісні або тумби-полиці.

Тумби бувають різної конструкції – все залежить від ваших уподобань / Фото pinterest